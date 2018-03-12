Стоимость татуировок, или сколько стоит сделать тату

Современная молодежь, чтобы выразить свою индивидуальность и отличиться от серой толпы, решается набить татуировки. Некоторые обходятся одним рисунком, а большинство забивает полностью тело. Клиентов зачастую интересуют вопросы — сколько стоит сделать тату и из чего складывается стоимость?

Следует отметить, что данный тип творчества отличается достаточно высокой стоимостью. Высокопрофессиональные тату не должны стоить дешево, иначе вы рискуете получить нечеткий и некачественный рисунок и проблемы со здоровьем. Поэтому не экономьте на данной услуге, ведь татуировка наносится на всю жизнь.

Цена на тату

Сравнительно недавно 20-30 лет назад стоимость одной татуировки определялась по размеру спичечного коробка. Поэтому мастера визуально могли определить окончательную цену и назвать при первом визите. Однако один рисунок мог набиваться в пределах трех часов без отрыва на посторонние дела. Сегодня процесс нанесения может растянуться на несколько визитов в тату-салон. Рассмотрим подробнее факторы, влияющие на стоимость набивки тату:

большинство профессиональных салонов рассчитывает стоимость, учитывая площадь рисунка. Однако данный фактор указывает на минимальную стоимость, которая была высчитана за один сантиметр рисунка;

бывает так, что цена заранее не установлена. Мастера называют ее только по окончании работы. Иначе говоря, денежные средства выплачиваются клиентом за время, потраченное мастером;

профессионалы своего дела высчитывают стоимость не только за площадь, но и за сложность рисунка. Здесь учитывается также техника выполнения, особенно если речь идет о полноценном красочном тату, например, на всю спину. Другое дело, если наносятся простые очертания рисунка;

использование цветной палитры. Больше вариантов оттенков — дороже цена. Простые черные татушки обойдутся намного дешевле. Узнать подробнее о размерах и стоимости тату, выполненных профессиональными мастерами, можно здесь http://artofpain.ru/ceny/kak-uznat-stoimost-tatuirovki.

Сейчас особой популярностью пользуются японские татуировки. Рисунки способны очаровать сложностью исполнения, неординарностью и изящностью. Тату отличаются глубоким смыслом и большой цветовой палитрой. Результатом такой кропотливой работы становятся объемные изображения, выполненные с особым подходом, стараниям и профессионализмом. Стоимость таких татуировок вполне доступная, она зависит от сложности рисунка, размеров, цветовой гаммы и количества посещений тату-салона.