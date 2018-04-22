Adam Jou: драйв, танцевальность и лирика

Музыканты московской группы Adam Jou начали свой совместный путь в середине 2017 года. На сегодня в их арсенале EP «Hopeless», а не так давно, уже в 2018-м, был записан первый большой самостоятельный релиз, альбом «Парамель». «В нем мы совместили все стильное, что было когда-то в роке, и драйвовое, что есть в современном ритм-н-блюзе» — рассказывают сами музыканты. В апреле Adam Jou отправились в тур, и к моменту этого интервью уже выступили в Москве, Зеленограде, Вологде, Костроме и Воронеже. Впереди у них Нижний Новгород (26 апреля), Королев (27 апреля) и Дмитров (28 апреля).

Портал DayMusic старается знакомить своих читателей с новой интересной музыкой, потому мы решили поговорить с вокалистом Adam Jou Тумуром Гандаевым.

— Тимур, юные журналисты еще спрашивают вас о том, как появилось это название — Adam Jou и про то, что это значит?

A. J: Да, спрашивают и довольно часто. Сначала, когда я играл один, то выступал под своим именем, но когда зашла речь о выходе первой EP, начал задумываться над названием. Было перебрано много вариантов, но потом я вспомнил, что родственники по папиной линии меня в детстве называли Adam (ударение на первую A), и я решил, что почему бы и нет. А сочетание букв Jou просто круто звучит и можно произносить его разными способами: джу, жу, джоу и т.д. В любом случае звучит кайфово, ещё я питаю огромную любовь к букве J.

— С чего посоветуете начать знакомиться с вашим творчеством новичкам? Альбом, а может, прежде лучше посмотреть видео? Давайте в начале нашего разговора включим что-нибудь.

A. J: Начинать, конечно лучше с лайвов, в живом выступлении всегда больше драйва и атмосферы. Мне кажется, лучше начать с видео «Ты не знаешь», оно очень круто получилось. Снимал его, кстати, наш очень крутой друг — Дима Таланов, брат Миши Таланова (гитарист Adam Jou).

— Если загуглить Adam Jou, то выйдет, что вы играете «ритм-н-блюз/соул». Когда я вас еще не услышал, то подумал, что сейчас в моем плеере зазвучат олдскульные дядьки, вонзая на гитарах. Но оказалось, что это не «ритм-н-блюз», а в какой-то степени современный R’n’B (ар-н-би). Где-то прочел более точное определение, что вы делаете смесь neosoul, electronic, indie. Расскажите, почему вы играете именно эту музыку. В своем описании музыки группы вы вспоминаете о Тиберлейке и MassiveAttack, но, честно говоря, они не бросаются в уши, едва включишь вашу музыку. Я подумал, прежде всего, о других именах, но не стану их называть сейчас. Что и кто вас вдохновляет?

A. J: Нас вдохновляет много всего, порой даже какая-нибудь шутка или красивая картинка в интернете J Мы очень долгое время шли к этому стилю, начинали мы, играя совсем другую музыку. Я и Миша вообще познакомились, когда учились в Гнесинке и играли классическую музыку. Позже с Сашей мы встретились, когда пришли в группу JuneJuly и играли так называемый сюррок. В музыке, которую мы играем сейчас, хорошо сочетаются драйв, танцевальность и лирика. То есть в одной песне мы играем качёвый риф, в другой заряжаем какой-нибудь хаусбит, а в третьей — песня под гитару, и все слушается органично. И возвращаясь к вопросу про Тимберлейка, он сочетает в своей музыке тоже много элементов, это нас и привлекает в его творчестве, а Massive Attack поражают звучанием синтов и вообще своей атмосферой.

— В чем идеи ваших песен в текстовом плане, если охарактеризовать коротко? Считаете ли вы, что тексты современных российских инди-групп должны нести социальный подтекст, отражать происходящее здесь и сейчас, быть может, быть протестными, ну или просто стебать некоторые явления действительности? Или можно обойтись месседжем, который будет вне времени?

A. J: Тексты никому ничего не должны, они просто отражают переживания автора и его идею. Самое важное это нарисовать картину, в которую ты хочешь вовлечь слушателя и погрузиться сам. Если тебя волнуют какие-то социальные вещи, пиши про это, если хочешь что-то простебать — простеби, нравится какая-то лэйди, напиши ей песню. Текст это кисть, которой ты рисуешь по музыкальному холсту, вот и все.

— Вы окончательно перестали записывать песни на английском?

A. J: Да, на английском песен мы больше не планируем.

— Сейчас у группы большой тур, как я понимаю, первый, и прошла его половина. Какой опыт вы вынесли из этого, насколько повлияют ваши встречи с вашими почитателями на последующие концерты, да и на новую музыку?

A. J: Мы под впечатлением от доброты людей, которые на нас приходят. Пока мы не собираем много народу, но все, кого мы видим на наших концертах это очень крутые и искренние слушатели, которые дают нам энергию двигаться дальше. Конечно, в дальнейшем мы будем стараться собирать больше народу и, думаю, у нас получится.

— Что нужно для того, чтобы поехать в тур молодой группе? Менеджеры, хорошие вложения, а может, просто смелость и уверенность? После первого концерта тура, на странице группы, вы говорите слова благодарности всей команде, благодаря которой получилось его сделать таким, каким люди его видели. Что это за команда?

A. J: После концерта в Москве мы говорили спасибо всем и каждому, кто принимал участие. Командой можно назвать каждого человека, кто был с нами в тот вечер. К вопросу о туре, нужно в первую очередь понимание того, за чем ты едешь. Если едешь за большими гонорарами и полными залами, то «сорян»... Вложения естественно нужны, но они должны быть грамотные, нужно четко понимать на что ты тратишь и зачем. Менеджер это очень хороший человек, который очень сильно вам поможет в организации тура, нам он супер помогает.

— Расскажите немного о музыкантах группы. Две песни на новом альбоме записаны с Milena. Что это за девушка?

A. J: Милена наша подруга, у нее есть свой проект, который называется Milena, очень советую послушать. Мы познакомились с ней на Roomtone records, во времена записи первой EP, она тогда записывала свой первый альбом. Забавный факт, что в детстве она была ученицей мамы Миши Таланова (гитарист Adam Jou) или пела у неё в хоре, не помню. Ещё на альбоме играл Феликс Антипов, с ним мы вместе учились в Гнесинке. И в записи принимал участие Максим Зайцев, очень крутой пианист, одноклассник Миши. И наше трио: Тимур Гандаев, Миша Таланов, Саша Захаров.

— Рассказывая о временах, которые предшествовали созданию группы, вы пишете, что до этого «долгое время сидели в подполье и занимались всякими рокерскими штучками» и что это до сих пор отражается на ваших лайвах и кто-то может подумать, что пришел не на тот концерт. Можно чуть подробней об этом?

A. J: Мы все играли и играем до сих пор в разных рок проектах, как раз это дало нам мощную школу в плане подачи и драйва. У Саши это, например, группа Country Hell, у Миши Multiverse и Kartikeya, у меня группы Jaunt и Kafkaesque. Все вместе мы играли в группе JuneJuly.

— Не знаю, берут ли вас в эфир какие-либо столичные радиостанции. Но насколько вам это важно — ротироваться на FM, когда множество проектов мощно продвигаются в интернете? У вас есть песни, которые были либо специально написаны с расчетом попасть в радиоэфир, либо те, которые на ваш взгляд могли бы там звучать и нравиться сотням тысяч? Какие это песни?

A. J: Радио это очень крутая вещь, особенно когда куда-нибудь едешь. Можно ненавязчиво узнавать новые треки и слушать интересные для себя передачи, в радио есть своя неповторимая атмосфера. Мы не писали песни специально для радио, но с нового альбома, я думаю, каждая песня может зайти на радио. Кстати песня «Hopeless» с первого EP звучала в эфире радио Maximum.

— Как создавался «Парамель»? Это песни, написанные в разные годы и собранные в полновесный дебют, либо это целенаправленно созданный альбом?

A. J: Это песни написанные за 2017 год, мы опустошили наши запасы демок, чтобы собрать большой альбом. Мы хотели, чтобы песен на альбоме было не меньше десяти и их получилось 14. Демки кстати все не закончились, так что скоро мы начнем работать над новым альбомом или EP, пока не решили.

— Как и где (с кем) вы сочиняете песни?

A. J: Я сочиняю песни несколькими способами: первый, это на планшете в гараж бенде. Второй, это с помощью педали лупер, которая помогает записывать партию в реальном времени и зацикливать её, электрогитары и разные гитарные примочки. И третий способ простой, акустика. Потом мы доделываем песни либо все вместе на репетиции, но чаще доделываем у Миши на студии.

Больше узнать о группе можно на официальных страницах Adam Jou:

Vk.com

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