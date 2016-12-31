Объявлены пятёрки номинантов премии «Чартова Дюжина». Слушаем и рассуждаем.

Определились пятёрки номинантов в каждой категории Премии в области рок-музыки радиостанции Наше радио «Чартова Дюжина». Традиционно в первом этапе голосования члены экспертного совета — музыканты, журналисты и представители индустрии — выбрали самых достойных на их взгляд артистов в различных номинациях.

В категории «Группа» привычные Ленинград, «Би-2», Ночные Снайперы и Смысловые Галлюцинации, в качестве свежего ветра — грузинская Mgzavrebi.

Лучшими солистами учредители признали все тех же — это Сергей Шнуров, Лева Би-2 и Александр Васильев с Борисом Гребенщиковым. С ними состязается репер Баста, внезапно ставший в этом году не только мастером вокала, но и учителем вокалистов в телепроекте «Голос».

Среди солисток дружный хор традиционной Земфиры, Дианы Арбениной и Хелависы. Ностальгия воскресила Настю Полеву, свежей порослью стали «сделанные Ленинградом» звезды Василиса и Флорида.

Из пластинок, которые выпушены в уходящем году, по мнению Чартовой Дюжины открытиями стали Сплин — «Ключ к шифру», Mgzavrebi — «Iasamani», Кукрыниксы — «Артист», Мельница — «Химера» и Ночные Снайперы — «Выживут только влюбленные».

Самым захватывающим видео признаны, конечно же, «В Питере — пить» понятно кого, «Би-2» с клипом «Птица на подоконнике», Машина времени — «Однажды», конечно, не обойти и «Патриот» от «Несчастного случая». Приятно, что в пятерку вошло видео группы Биртман — «Человек-говно», в котором снялся спортивный комментатор Василий Уткин, танцующий на улицах Москвы. Есть мнение, что «Без Уткина клип был бы гавно», однако, сама песня ведь тоже хороша, это настоящий хит. Хотя, если из песни выкинуть главное слово, что и делает Наше радио, когда ставит ее в эфир, она теряет смысл и становится, по сути, просто очередной... говнопесней. Но в нашей циничной редакции этот клип один из немногих, что вызывает неподдельную радость и желание подпевать и даже пританцовывать.

Мало кому чего говорящие, но весьма креативные названия встречаются в пятерке категории «Взлом». Здесь предлагается голосовать за:

«Аффинаж»

«Шляпники»

«Бомж-трио»

«Твердый знак»

«Pravada»

Здорово было бы, если на FM-пространстве могла бы существовать такая радиостанция, в эфире которой все время звучали бы сплошные «взломы» — новейшие неожиданные имена, постоянно только свежая кровь, никакой круглосуточной ротации и заформатированных ведущих. Ну... можно ведь помечтать под Новый год?

В номинации «Песня», помимо регулярных для хит-парада Ночных Снайперов, Би 2 и Чайфа с Кукрыниксами, есть и неожиданная песня, а точнее, читка от омской рэп-группы: 25/17 с названием «Живым» (В городе, где нет метро). Вещь эта и впрямь весьма и весьма «за жизнь». Интересно, в чем же секрет популярности песни с таким текстом в 2016 году:



Тут вечерами, как снег, хрустят носы под ногами.

Батя точно всё поймёт, отзвонись маме.

Да он уже не дышит, прекрати истерику.

Ты чё, Бригаду не смотрел? Это не Америка!



Забудь про адвоката, надо решать по факту,

Надо платить по прайсу, но с чувством такта.

Это в столице митинги, здесь же — День Сурка,

можно всю жизнь зарифмовать статьями из УКа.

Возможно, это ностальгия по «лихим 90-м», но, скорее всего, просто тоска провинциального парня, перебравшегося в столицу, по родному «городу, где нет метро», в котором, по сути, за два десятилетия мало что поменялось. Привычная многим жизнь, тот самый русский мир, о котором почаще велел вспоминать в своей речи наш президент, выступая на встрече с творческой интеллигенцией в Санкт-Петербурге в 2006 году. «Можно сбежать с района, но он всегда во мне» — повествует речитативом автор, в припеве переходя на пение с надрывом: «запомни меня молодым, запомни меня живым!» — буквально умоляет он, тем временем, оказавшись связанным в багажнике.

Слушатели Нашего Радио с первого дня нового 2017 года могут начинать голосовать за любимых артистов на сайте chartova.nashe.ru. Голосование продлится до 20 февраля. Имена победителей десятой юбилейной «Чартовой Дюжины» будут объявлены 23 февраля 2017 на сцене «Олимпийского». В какую сторону пойдет Наше Радио — за Бастой и 25/17, или, все ж, лицом «нашей музыки» останется старый добрый Чайф и вечно молодые Би 2?



С новым годом!