Дым над... рок-сценой. Чем на нас дымят на концертах?

Помните как в одной из серий легендарного мультсериала «Ну, Погоди!», Волк охотится за Зайцем, спрятавшись в густых клубах дыма сцены? Фрагмент стал отсылкой на выступление Аллы Пугачевой с песней «Айсберг» в середине 80-х году. Это был звездный час советских специалистов по работе с генераторами дыма, и видео получило большой резонанс. Те времена стали пиком популярности сценического дыма, ни один популярный эстрадный концерт не обходился без столь любимого всеми эффекта.

Вот ведь удивительно — в обычной жизни мы стараемся скрыться от любого задымления, а прокуренные комнаты не любят даже курильщики, но дым на сцене ласкает взгляд зрителя. Наверняка, каждому меломану приходилось нюхать запах струящейся по сцене субстанции, а вот из чего же состоит этот «дым», вникать не всем кому приходилось. Но сегодня мы развеем пелену догадок и узнаем, чем же на нас дымят на концертах и фестивалях, из чего состоит дым, который выпускают на сцене. Кто-то же, возможно, мечтает организовать рок-фестиваль, тогда эти знания будет особенно в тему!

На фото: красивый визуальный эффект, создаваемый дымогенераторами на примере оформления сцены белорусского фестиваля «Рок за Бобров». Партнер публикации — магазин «Музыка», в котором можно купить генератор тумана в Минске.

Дымовая завеса на сцене создается различными способами, и техника для этого используется столь же разнообразная. Помимо генератора дыма, которые делятся в свою очередь на те, что создают «просто дым» и «тяжелый дым», существуют еще и т.н. генераторы тумана.

Дым создается, как все уже понимают, не настоящий, создается его имитация с помощью химических реакций. Это чудесное изобретение позволяет быть видимыми потокам света — лучам прожекторов и лазеров. Клубы дыма волшебно взаимодействуют со светом, создавая красочные визуальные эффекты. Да и сам дым-туман, подсвеченный разноцветными прожекторами, выглядят впечатляюще.

Генераторы тумана

Варианты дымогенератора, которые называют хейзерами, создают легкую прозрачную дымку, это мельчайшие капли жидкости на гликолевой или глицериновой основе. Нужен такой туман для того, чтобы лучи сценического света становились видимыми, потому эту машину так любят создатели лазерных шоу.

Жидкость поступает в нагреватель, где и превращается в пар, после чего разбрызгивается на сцену. Существует и иная технология, когда жидкость распыляется без и использования нагревательного блока, а при помощи мощного компрессора, который подает в емкость с жидкостью воздух под высоким давлением, создавая своего рода аэрозоль. В составе жидкости нет токсичных веществ, потому за свое здоровье артистам и зрителям беспокоиться не нужно. Ведь, что такое глицерин? Природный материал, трехатомный спирт, побочный продукт производства мыла. В пищевой промышленности глицерин служит пищевой добавкой под названием Е422.

Сценический туман великолепно смотрится в сочетании с искусственным дымом, совместная работа таких машин создает эффектную двухслойную дымовую завесу.

Генераторы дыма

О дым-машинах, которые излучают очень плотный пар, и шла речь в начале нашего рассказа, когда мы вспомнили о 80-х.

Принципу работы дымовых машин един — в его основе «жидкий дым» — ни что иное, как вода и чистый глицерин. Модификации этого компонента позволяют создавать многообразие дымовых завес различной плотности и густоты. Конструкция дымового генератора состоит из емкости с топливом, насоса и нагревательного элемента, а также мощного вентилятора для рассеивания полученного дыма в правильное место.

Генераторы тяжелого дыма создают плотный и густой дым, который стелется по сцене, словно морская пена или облака, такая красивая «клубящаяся» субстанция создает некую волшебную атмосферу. Ныне популярность такого способа ниже, нежели два-три десятилетия назад.

Для масштабных концертов необходимы мощные установки, которые способны быстро, буквально в считанные секунды, создать нужный объем дыма и качественно оформить выступление. Не лишне будет резюмировать наш рассказ тем, что «дым» на сцене создается при помощи химической реакции нетоксичных компонентов и к реальному дыму, идущему от огня, никакого отношения не имеет. Это такой же «дым», как искусственный «снег» из мыльной пены. Но, помимо создания визуальных эффектов, у дымовой завесы на сцене есть и еще одно назначение — она помогает скрыть переплетения проводов светозвукового аппарата и замаскировать недостатки пола.