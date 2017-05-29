Что можно рекламировать на радио, а что нет. И почему?

 

29 мая 2017 года

Иногда у рекламодателя возникает справедливый вопрос: почему одни товары и услуги рекламировать можно, а другие — нет? Найти ответ на него мы и постараемся сегодня.

Однозначно нет!

Законом установлены абсолютные ограничения на рекламу ряда товаров. В этот список входят:

  • Наркотические, психотропные, одурманивающие вещества;
  • Поддельные и контрафактные товары.
  • Незаконные услуги вроде продажи дипломов учебных заведений, регистрации по месту жительства и т.д.
  • Взрывоопасные вещества.
  • Оружие.
  • Азартные игры.
Реклама азартных игр запрещена законом
Азартные игры, согласно российскому законодательству, рекламировать нельзя

Для некоторых категорий товаров ограничения на рекламу существуют, но они не столь категоричны.

Можно, только осторожно

Показательным примером в данном случае является алкогольная продукция: с одной стороны, она запрещена к дистанционной (через интернет) и свободной (до 18 лет) продаже. Ее категорически нельзя рекламировать «наружными» способами, в печатной продукции для детей. А в периодике для взрослых (кроме первых и последних страниц издания) — можно. Никто не вправе запретить вам провести открытую дегустацию в торговой точке, имеющей лицензию на торговлю алкоголем. Пиво можно рекламировать на телевидении во время спортивных трансляций (если 10 % экрана при показе видеоролика содержит предупреждение о возможном вреде для здоровья), безалкогольное — в любое время суток, а вина и шампанское российского производства можно рекламировать и на телевидении, и на радио в период с 23.00. вечера до 07.00. утра.

Вина и шампанское российского производства при соблюдении условий можно рекламировать в печатных СМИ, на радио и телевидении
Алкогольную продукцию рекламировать сложно, но возможно

Но поскольку мы сегодня говорим о радиорекламе, давайте все же вернемся к ней. Итак:

  • Продукты, товары и услуги, подлежащие сертификации, можно рекламировать только при наличии у рекламодателя таких сертификатов (перед заключением договора вас обязательно попросят их предоставить).
  • Лекарства, БАДы, медтехнику и медицинские услуги — при обязательном предупреждении о необходимости проконсультироваться со специалистом.
Реклама БАДов
Лекарственные товары и БАДы тоже можно рекламировать, если соблюдать условия, предусмотренные законодательством
  • Реклама финансовых услуг и ценных бумаг должна содержать информацию о юридических лицах, несущих ответственность за исполнение обязательств по ним.
  • При рекламировании детского питания для детей первого года жизни необходимо указывать информацию о возрастных ограничениях, а смеси нельзя называть полноценной заменой грудному молоку.

Естественно, это далеко не весь список, тем более периодически в него вносятся изменения и дополнения, например, в настоящее время рассматривается возможность запрета рекламы фаст-фуда, чипсов и других вредных пищевых продуктов.

Планируя рекламный бюджет, стоит проконсультироваться если не с юристом, то со специалистами рекламной студии, где вы планируете заказать аудио- или видеоролик. Они всегда в курсе не только последних изменений в законодательстве, но и определенных тонкостей, которые помогут оптимизировать вашу рекламную кампанию и сделать ее эффективнее.

Интересных вам роликов и лояльных клиентов!

Что можно рекламировать, а что – нет
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