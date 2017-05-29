Что можно рекламировать на радио, а что нет. И почему?

Иногда у рекламодателя возникает справедливый вопрос: почему одни товары и услуги рекламировать можно, а другие — нет? Найти ответ на него мы и постараемся сегодня.

Однозначно нет!

Законом установлены абсолютные ограничения на рекламу ряда товаров. В этот список входят:

Наркотические, психотропные, одурманивающие вещества;

Поддельные и контрафактные товары.

Незаконные услуги вроде продажи дипломов учебных заведений, регистрации по месту жительства и т.д.

Взрывоопасные вещества.

Оружие.

Азартные игры.

Азартные игры, согласно российскому законодательству, рекламировать нельзя

Для некоторых категорий товаров ограничения на рекламу существуют, но они не столь категоричны.

Можно, только осторожно

Показательным примером в данном случае является алкогольная продукция: с одной стороны, она запрещена к дистанционной (через интернет) и свободной (до 18 лет) продаже. Ее категорически нельзя рекламировать «наружными» способами, в печатной продукции для детей. А в периодике для взрослых (кроме первых и последних страниц издания) — можно. Никто не вправе запретить вам провести открытую дегустацию в торговой точке, имеющей лицензию на торговлю алкоголем. Пиво можно рекламировать на телевидении во время спортивных трансляций (если 10 % экрана при показе видеоролика содержит предупреждение о возможном вреде для здоровья), безалкогольное — в любое время суток, а вина и шампанское российского производства можно рекламировать и на телевидении, и на радио в период с 23.00. вечера до 07.00. утра.

Алкогольную продукцию рекламировать сложно, но возможно

Но поскольку мы сегодня говорим о радиорекламе, давайте все же вернемся к ней. Итак:

Продукты, товары и услуги, подлежащие сертификации, можно рекламировать только при наличии у рекламодателя таких сертификатов (перед заключением договора вас обязательно попросят их предоставить).

Лекарства, БАДы, медтехнику и медицинские услуги — при обязательном предупреждении о необходимости проконсультироваться со специалистом.

Лекарственные товары и БАДы тоже можно рекламировать, если соблюдать условия, предусмотренные законодательством

Реклама финансовых услуг и ценных бумаг должна содержать информацию о юридических лицах, несущих ответственность за исполнение обязательств по ним.

При рекламировании детского питания для детей первого года жизни необходимо указывать информацию о возрастных ограничениях, а смеси нельзя называть полноценной заменой грудному молоку.

Естественно, это далеко не весь список, тем более периодически в него вносятся изменения и дополнения, например, в настоящее время рассматривается возможность запрета рекламы фаст-фуда, чипсов и других вредных пищевых продуктов.

Планируя рекламный бюджет, стоит проконсультироваться если не с юристом, то со специалистами рекламной студии, где вы планируете заказать аудио- или видеоролик. Они всегда в курсе не только последних изменений в законодательстве, но и определенных тонкостей, которые помогут оптимизировать вашу рекламную кампанию и сделать ее эффективнее.

Интересных вам роликов и лояльных клиентов!