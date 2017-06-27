Любители хороших акустических гитар, ценящие качество своих музыкальных инструментов, обязательно знакомы с продукцией корейской компании Crafter. От этого же бренда на рынок музыкальной аппаратуры регулярно поставляются отличные электрогитары, усилители и прочие аксессуары для гитаристов.

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С самого начала своей деятельности (а компания была основана в далёком 1972 году) корейский производитель поставил себе за цель создание качественного и надежного продукта с мировым именем. Изначально корейские гитары даже носили другое название, однако маркетологами фирмы было принято решение о переименовании на более западный манер, чтобы привлечь покупателей из других стран. Ребрендинг прошел успешно, поэтому сегодня акустические гитары Crafter востребованы в десятках стран мира.

Каталог гитар Crafter смотрите тут:

Ассортимент нашего магазина

акустические, обычные;

акустические, 12-ти струнные;

уменьшенные акустические;

полуакустические;

электроакустические;

электроакустические, 12-ти струнные;

акустические бас-гитары;

различные стойки , подставки, чехлы и т.д..

В производстве акустических гитар Crafter применяется высококачественный деревянный материал, проходящий сразу несколько стадий обработки. Верхние деки по большей части изготавливаются из крепкой еловой древесины. Такой выбор был сделан с целью достичь лучшего звучания, ведь именно ель славится среди специалистов своими акустическими качествами. Несмотря на свою прочность акустические гитары Crafter сохраняют легкость и удобство, что делает их незаменимым компонентом в арсенале любого гитариста.

Не меньшего внимания заслуживает и товарный ассортимент. Среди продукции корейской компании можно найти акустику почти любых видов: вестерн, уменьшенные инструменты с вырезом и многое другое. Сами представители компании всегда гарантируют долговечность своей продукции, подтверждая слова громкими именами известных музыкантов, которые неоднократно выступали, используя продукцию Crafter.

Производятся по новейшим современным технологиям с учетом тонкого сочетания используемого материала и его особенной обработки. Большой опыт в данной сфере дает шанс предложить клиенту самый высококачественный товар по лучшей цене. Гитары Crafter — соответствуют всем стандартам качества и международным требованиям.

Следуя пожеланиям заказчика, используя базу знаний, накопленных десятилетиями, гитарные мастера создали отличные инструменты, которые высоко оценили эксперты разных стран, о чем свидетельствуют многочисленные международные патенты и отзывы об акустических инструментах фирмы Крафтер.

Гитары компании CRAFTER предлагаются со всеми необходимыми документами контроля качества. На каждый инструмент предусмотрено гарантийное обслуживание. Контактные телефоны и адрес электронной почты для покупки и консультации находятся на странице сайта.

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