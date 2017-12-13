Где купить эксклюзивные виниловые пластинки?

Сегодня мы стали свидетелями угасания интересов меломанов к CD-дискам. Самый престижный формат воспроизведения музыки — виниловые пластинки. Побыв несколько десятилетий в забвении, они снова в фаворе. Их неповторимое звучание не заменить ничем. И хотя спрос на них сейчас значительно вырос, любителям музыки не всегда удается найти нужный альбом: сказывается сложная ситуация на рынке.

В интернет-магазине boogiemanmusic.ru знают, как помочь меломанам и коллекционерам виниловых пластинок. Здесь собрались заинтересованные люди, отлично знакомые с потребностями российских покупателей. Они создали уникальный сайт, на котором собраны самые востребованные виниловые пластинки. Отдельная категория — коллекционный винил. В этом разделе представлены исключительные экземпляры, многие из произведений никогда не выходили на CD-дисках.

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Аналоговое звучание — вне конкуренции

Можно сколько угодно долго расхваливать СD-диски, от этого они не станут лучше. Иное дело виниловые пластинки. Полагаете, их триумф в наши дни случайность? Вовсе нет. После нескольких десятилетий преобладания CD-дисков истинные ценители музыки осознали, как они заблуждались, полагая, что технические инновации могут предложить что-то лучше, чем старый добрый винил.

Аналоговый саунд грампластинок хорош тем, что любимые произведения звучат практически без искажения — именно так, как их исполнили музыканты. И это главное достижение, позволяющее наслаждаться реальным звуком: без всяких примесей и спецэффектов. Именно по этой причине мы сейчас наблюдаем снижение интереса к компакт-дискам и повышение спроса на виниловые пластинки.

Винил — это классика. То же самое, что душевные звуки скрипки или нежной флейты, акустической гитары или других музыкальных инструментов. Вряд ли в ближайшем будущем нам смогут предложить достойную альтернативу виниловых пластинок. Более того, их покупать выгодно, так как с каждый годом цена раритетных экземпляров неизменно увеличивается.