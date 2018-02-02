Игра на бас-гитаре — особенности и лайфхаки

 

02 февраля 2018 года

Большинство начинающих музыкантов в качестве первого инструмента выбирают бас-гитару, поскольку думают, что освоить ее намного проще, чем акустическую или электрогитару. Однако на деле это далеко не так, поскольку у басиста, помимо слуха, хорошо должно быть развито чувство ритма. Ведь именно такой инструмент вместе с ударными задает ритм в любой песне. Постараемся разобраться во всех особенностях игры на бас-гитаре, а также в том, как быстро и легко научиться играть на ней.

Как держать инструмент?

Прежде всего, вам необходимо приобрести гитару. На сайте gitarmoscow.ru представлен большой выбор инструментов, можно купить бас-гитару и аксессуары к ней по выгодным ценам. Если вы уже обзавелись басухой, то можно приступать к обучению. Сначала вам нужно научиться правильно держать ее в руках.

В этом нет ничего сложного, просто придерживайтесь следующих советов:

  • играть можно как сидя, так и стоя, при этом особой разницы нет, но большинство музыкантов играют в составе групп, поэтому они выступают стоя;
  • локоть правой руки должен лежать на деке;
  • левая рука должна быть расслаблена, чтобы она свободно передвигалась по грифу.

Если вы будете играть стоя, то вам потребуется ремень, поэтому рекомендуется сразу купить его.

Основные приемы игры

Различают следующие основные приемы игры на басухе:

  • Пиццикато — звукоизвлечение осуществляется «щипком». Преимущество этой техники заключается в том, что звук получается очень мягким и красивым. Используется в основном для исполнения джазовых композиций. Извлекать звуки можно любым пальцем, кроме мизинца.
  • Слеп — один из самых распространенных стилей игры, который основан на ударении большим пальцем по струнам.
  • Игра медиатором — при использовании такой техники получается более жесткое и отчетливое звучание.
  • Применяется, как правило, в тяжелых музыкальных направлениях, таких как рок, металл и другие.

Выбор стиля игры зависит от того, произведения каких музыкальных направлений вы собираетесь исполнять.

Упражнения для начинающих

Игра на акустической гитареНачинать обучение следует с простых упражнений, постепенно переходя к более сложным. Вот неплохой вариант, который отлично подойдет для новичков и позволит развить пальцы:

  • играйте на первой струне поочередно указательным и средним пальцем;
  • когда партия на первой будет сыграна, переходите на остальные струны;
  • когда упражнение будет завершено, выполните его в обратном порядке.

Когда вы немного освоите технику игры на бас-гитаре, можно будет приступать к разучиванию несложных партий.

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