Как заказать музыку напрямую у композитора?

Его Величество «звуковое сопровождение» — неотъемлемая часть любого современного проекта. Фильмы без музыкального фона были бы чрезвычайно скучны. Даже весьма тривиальный видеоряд, при появлении удачно подобранной музыки может превратиться в захватывающую и незабываемую историю, пробуждающую массу эмоций! И уж точно именно музыке обязана хорошими продажами реклама — информация в ролике усваивается куда быстрее, если она подкреплена эффектным звуковым рядом. И вот уже миллионы людей напевают и насвистывают мелодии из рекламных блоков.

Бесплатно скачать музыку в интернете ныне легче легкого. Купить любимую песню за копейки на пиратском сайте тоже не станет проблемой. Однако музыкальные редактора, производители рекламы, кинорежиссеры, видеоблогеры и все, чья деятельность так или иначе связана с производством контента, знают, что для того, чтобы отыскать интересную и притом, абсолютно легальную музыку, нужно потрудиться. С другой стороны те, кто сочиняет и записывает музыку, ищут не только своих слушателей, но и тех, кто ее разыскивает для своих проектов.

Какой должна быть такая музыка, можно ли ее использовать бесплатно или нужно щедро раскошелиться?

Музыка, свободная от выплат

Знакомы ли вы с понятием Royalty Free Music — свободная от выплат музыка? Это не значит, что она бесплатная. Она свободная от роялти: тот, кто единожды заплатил за нее, может легально использовать труд композитора и исполнителей неограниченно, без каких-либо последующих выплат. Купив роялти-фри лицензию, можно сэкономить бюджет и избавить себя от постоянной выплаты вознаграждения (роялти) автору каждый раз, когда она используется.

Вы один раз покупаете лицензию для своего ролика на Youtube или телерекламы ресторана и отныне можете не беспокоиться за нарушение чьих-либо прав. И Youtube не сделает вам предупреждение, что случится, если вы будете снабжать свои видео музыкой, не имея разрешения на ее использование.

Формула успеха для музыкантов так же проста. Ваши действия:

Создать красивую музыку

Найти лучшую музыкальную библиотеку

Отправить свои треки

Подписать контракт

Получать оплату

Как найти такие ресурсы, созданные профессионалами для профессионалов, на которых можно купить и продать авторскую музыку онлайн? Хороший выбор ждет нас на зарубежных просторах интернета, потому искать большую библиотеку музыки нужно по запросам вроде «buy music online» (купить музыку онлайн).

Совершим небольшую экскурсию по одному из найденных ресурсов, предлагающих коллекцию высококачественных уникальных мелодий. Удачным примером станет SevenSkiesMusic. Свободный от роялти музыкальный фонд, где каждый может найти то, что хочет: музыку для аудиороликов и видео-рекламы, оформления эфира, презентаций, клипов, фильмов и т.д.

Если вы являетесь композитором или музыкальным редактором, то оказавшись на сайте, все поймете, даже не зная английского. Ресурс предоставляет музыкантам возможность найти новых слушателей и в то же время зарабатывать на этом. Музыкальная библиотека предлагает широкий выбор опций для покупателей и продавцов.

Какие авторы работают для музыкальных библиотек?

Каждый автор, выбранный SevenSkiesMusic, талантлив и уникален. Все его треки интересны и способны удовлетворить вкус самых уважаемых музыкальных редакторов, продюсеров и производителей рекламы. Большинство музыкантов создавали свою музыку в домашних студиях, самостоятельно выполнялся ими и мастеринг. Зачастую авторы создают 2–3 версии одного трека, изменяя количество инструментов и продолжительность. Но если у заказчика есть желание внести какие-либо поправки в уже существующие треки, администрация сайта свяжется с композитором и попросит его внести изменения в композицию или написать эксклюзивную музыку для того, чтобы на выходе получить желаемое.

Музыкальный онлайн-сервис предоставляет возможность прослушать все представленные работы в высоком качестве и убедиться, что они соответствуют вашим критериям.

Музыканты, которые искали площадку в интернете, где можно получить деньги за свой талант, могут не только продемонстрировать свое творчество, но и отслеживать интерес к материалу и проверять доходы.

«Музыка может изменить мир, потому что она может изменить людей» — эти слова лидера группы U2 Боно стали миссией СевенСкайМьюзик, да и всех людей, кто имеет чувство прекрасного и способен творить. «Музыка — универсальный язык человечества» — словно развивает мысль Боно поэт Генри Лонгфелло. Всем нам — удачных встреч и понятных диалогов!