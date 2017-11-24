Какую гитару подобрать начинающему рокеру

К выбору гитары следует подходить очень ответственно, ведь это не просто музыкальный инструмент, а неотъемлемая часть гитариста и продолжение его тела. На сегодняшний день на рынке представлен огромный ассортимент электрических гитар различных брендов, поэтому подобрать хороший вариант, который сочетал бы в себе высокое качество и приемлемую цену, довольно сложно. Постараемся разобраться в том, какой должна быть идеальная гитара для профессионального рок-музыканта.

Как правильно выбирать гитару?

Чтобы поражать слушателей качественным звучанием и стильным образом, сначала нужно купить электрогитару, например, в интернет-магазине gitarilka.ru. Выбирайте инструмент:

Черного цвета. Все остальные оттенки не подходят под образ рок-музыканта.

Струны надо использовать только толстые: чем толще они будут, тем лучше. Рок играется только на толстых струнах, а тонкие струны используют лишь исполнители попсы. Поэтому удивить своих фанатов пищанием тонких струн вы не сможете.

Гитара должна быть только электрической. На классической шестиструнке играют только любители, возомнившие себя великими рокерами. Существуют, разумеется, полуакустические гитары, но если вы хотите играть настоящий рок-н-ролл, то только на электрогитаре.

Советы для правильного выбора гитары

Покупайте музыкальные инструменты только всемирно известных брендов, таких как Gibson, Yamaha или Fender. Если вы не располагаете достаточными средствами, то можно остановиться на Ibanez. Но ни в коем случае не покупайте китайские электрогитары: кроме разочарования, ничего больше вы от них не получите.

Инструмент должен быть только с активными датчиками, в противном случае настоящим рокером вас никто считать не будет. Корпус инструмента не должен быть слишком прочным: если вы захотите удивить слушателей, то разбить гитару об сцену будет довольно сложно. А если вы этого хотя бы раз не сделаете, то никто не будет вас считать крутым музыкантом.

Чтобы ваша электрогитара смотрелась стильно, накладка грифа должна быть тоже черной, под стать корпусу. Это же касается и фурнитуры. Если вы приобрели инструмент, а фурнитура серебристая, то просто перекрасьте ее. Ремень тоже должен быть черным.

Ни в коем случае не обрезайте струны у инструмента. Пусть они залихватски торчат во все стороны, тогда ваши фанаты поймут, кто действительно король сцены.