«Не по таланту живёте». Иосиф Кобзон о песне «Всё это Рок-н-ролл»

Умер Иосиф Кобзон, народный артист СССР, один из самых титулованных эстрадных исполнителей России. Комментировать это событие и писать некрологи легендам эстрады — не в компетенции портала DayMusic.ru. Ценителям русской рок-музыки фамилия певца сразу напоминает строчку из знаменитой песни группы Алиса «Всё это Рок-н-ролл», которая стала своего рода гимном русского рока.

Беседы на сонных кухнях,

Танцы на пьяных столах,

Где музы облюбовали сортиры,

А боги живут в зеркалах,

Где каждый в душе Сид Вишес,

А на деле Иосиф Кобзон,

Где так стоек девиз:

Кто раньше успеет, ты или он?

Все это Rock-n-Roll.

Слышал ли эту песню сам Иосиф Давыдович? Если да, то, может быть, есть его комментарий?

Слышал — не факт, но комментарий есть. Вопрос этот не побоялись задать певцу журналисты Московского Комсомольца. Материал назывался «10 вопросов Иосифу Кобзону» и он вышел в 2004 году в газете МК-Бульвар:

МК: В одной из песен Константина Кинчева есть строчка: «Каждый в душе Сид Вишез, а на деле Иосиф Кобзон». Как вы к этому относитесь и кто вы сами в душе?

Кобзон: Иногда я его понимаю... Но все дело в том, что все Кинчевы, Шевчуки и прочие меня, честно говоря, мало волнуют. Они ведь все работают только на определенную аудиторию и только на определенный социальный момент времени. А я был актуален всегда: не «на деле», не где-либо еще... Почему-то они не были актуальны в Афганистане, Чернобыле. Но они там и не нужны. Там нужны песни Кобзона. И я очень рад, что «на деле» я оказался очень нужным и востребованным своим народом, и «на деле», дай бог, им отработать хотя бы половину того, что отработал Кобзон, будучи востребованным. Я уже 46 лет на эстраде. А эти все молодые люди, которых мы называем «пацанами» и которые на что-то претендуют, да еще и сравнивают... Это. По меньшей мере, нескромность. Один замечательный актер прошлого времени говорил: «Не по таланту живете...» Вот что я могу сказать по этому поводу.

Коментарий DayMusic.ru. Комментировать сказанное мэтром эстрады незачем, каждый сделает свои выводы сам. Хотелось бы лишь добавить, что песня была написана Кинчевым примерно в 1988 году. И строчка со сравнением образов Кобзона и Вишеса была весьма близка настроению любителей рока тех времен. Тогда еще глушили западные «вражеские» голоса, тогда еще не приехали в Москву Оззи Осборн, Синдерелла и Бон Джови.

«Смысл кинчевского ехидства был вполне понятен. Сид Вишес — символ экстремальной контркультуры, готовности плевать на любые общественные условности и компромиссы. Кобзон в координатах перестроечного 1988 года — символ всего официозного: звания и награды, концерты в Большом кремлевском дворце с обязательным списком бравурных песен от «Ленин такой молодой» до «Куба, любовь моя», — очень емко описал ситуацию вокруг появления этих строчек политический деятель, публицист, блогер, обозреватель телеканала «Царьград», националист Егор Холмогоров.

*Сид Вишес (Sid Vicious), если кто не знал, да еще и забыл — бас-гитарист британской группы Sex Pistols. Несмотря на то, что записал с коллективом лишь одну песню, стал лицом группы и вообще символом эпохи панк-рока. Умер в 21 год от передозировки героином, находясь под следствием по подозрению в убийстве своей подруги Нэнси.

Посмотрим же саму «Всё это Rock-n-Roll». Песня и клип на нее более всего известны в версии, сделанной группой Гарика Сукачева Бригада С в 1992 году для одноимённого альбома. В записи и съёмках, помимо автора самой песни и создателя проекта Сукачёва, приняли участие Вячеслав Бутусов, Владимир Шахрин, Александр Ф. Скляр, Джоанна Стингрей, Юрий Шевчук, Сергей «Боров» Высокосов и Сергей Галанин. Юрий Шевчук не попал в основной съёмочный день и потому присутствует в кадре отдельно.