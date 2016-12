Рождественский хит «Last Christmas» Джорджа Майкла. О чем на самом деле песня?

«„Последнее Рождество“ Джорджа Майкла», «автор „Последнего Рождества“», «„Последнее Рождество“ звезды» — такими заголовками пестрели СМИ в день смерти ее исполнителя. Однако, правильно перевести название песни «Last Christmas» будет «Прошлое Рождество», о том и рассказывает её текст. Повествует хит 80-х не о счастливом ожидании рождественской ночи, а как раз напротив — давнем прошлогоднем романе, который закончился ровно наутро. Он полюбил её, строил планы, отдал ей свое сердце... Но она вернула его. И наученный опытом прошлого Рождества, на сей раз автор уже держится молодцом, ну или по крайней мере пытается «не быть дураком», как тогда (Now I know what a fool I’ve been). Здраво поразмыслив и не желая ложиться под каблук девичьих капризов, он берется за сердце и решает:

В этом году, чтобы спасти себя от слез,

Я отдам его кому-то особенному.

Помните это повторяющее слово — «спешал, спешааааал»?

Это Джордж поёт фразу «I’ll give it to someone special... special».

Короче, тому, кто достоин.

Ну и далее по тексту автор ничего «милашного» и празднично-рождественского не провозглашает. Он рассказывает лишь о том, как печальна его жизнь и холодно, как льдышка, сердце возлюбленной. Возможно, он уже и нашел эту «сомуан спешал», а может, только мечтает. Ведь по тексту он не определился, там есть как уверение о том, что «я уже нашел любовь» (Now I’ve found a real love), но чуть позже оказывается, что сердце дарить пока некому и «может быть, в следующем году я подарю его кому-нибудь спешал» (Maybe next year I’ll give it to someone special). Ответ о причинах двоякости заявлений раскрыты в финале побуликации, так что, читайте далее.

Под занавес популярного «медляка» так и вообще звучит прощание, что весьма грустно для истинно рождественской песни, символа праздника встреч и единения.

История в песне грустна, о праздничной атмосфере в ней напоминает разве что припев. Очередное повествованием о мимолетном счастье, разбившимся о невзаимность. Да и спеть можно было о любом другом празднике и даже не празднике. Хотя, это было бы коммерчески опрометчиво и автор мыслил правильно!

Но извините, какие написали песни — такие и будем слушать. Кому не нравится — пусть напишет лучше, как говорится.

Для универсальности, в рунете есть вариант перевода «Last Christmas» на русский от имени девушки, ведь известных перепевок песни женским вокалом даже больше, чем мужским. Вообще же таких кавер-версий насчитано с полтыщи. Самыми известными исполнениями коммерческого хита оказались Билли Пайпер, Эшли Тисдейл, Crazy Frog, Cascada, Alcazar, Access, Макс Раабе, Jimmy Eat World и даже Arctic Monkeys и Coldplay. В женской версии страдания всё то же самое, только «такой же я», заменили на «такая же я» и так далее.

Ныне уже лишь меломаны помнят, что на самом деле это песня группы, а точнее дуэта «Wham!», а не только одного George Michael, который был его участником. Он пел вместе с одноклассником Эндрю Риджли, и поп-дуэт «Wham!» с этим рождественским синглом занимал лидирующую позицию в UK Singles Chart в 1984 году, а деньги от его продаж авторы тогда пожертвовали голодающим Эфиопии и это не шутка. Во множестве стран «Last Christmas» стал синглом номер 1. Песню очень полюбили в Японии.

Вообще же автором текста признан Джордж, а вот мелодия... У мелодии были проблемы и на парня подавали в суд, обвиняя в плагиате. На суде заявлялось, что свой хит ребята содрали с «Can’t Smile Without You», популярной в конце 70-х годов в исполнении группы The Carpenters исполнителя Barry Manilow (послушайте и сделайте вывод сами). Впрочем, дело тогда «по-пацански» было урегулировано вне суда.

Прощаясь с Джорджем, мы не перестаем слушать его песни. А вот и клип для «Last Christmas». В нем Джордж с Эндрю находятся в компании девушек и друзей на лыжном курорте. Снимали всё в Саас-Фе, это один из известнейших швейцарских зимних курортов.

А вся эта игра слов и терзания в словах «Прошлого Рождества» обусловлены тем, что героиня истории для одного из исполнителей песни является нынешней герлфренд, для другого же — экс. В том и интрига. То бишь, девушка Эндрю ранее встречалась с Джорджем, вот песня и стала посвящением их прошлым и нынешним одновременно, отношениям. Но на обложке сингла рога, отчего-то, у Эндрю...





С Новым Годом и Рождеством! Любви и взаимности!



Редакция DayMusic.ru