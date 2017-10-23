Наушники для геймеров и меломанов

Наушники с качественным звуком ценят не только меломаны, они стали незаменимым атрибутом горячих баталий на геймерском поприще. Игра в правильно подобранных наушниках приносит массу ярких впечатлений. Раздающиеся рядом взрывы должны заставлять вздрагивать, а подкрадывающегося противника удастся своевременно нейтрализовать, ведь определить его местонахождение будет проще по издаваемым им шорохам. Кроме того, качественная гарнитура характерна наличием хорошего микрофона. Собеседникам важно слышать чистый голос, без искажений и посторонних внешних звуков. Сегодня мы расскажем о некоторых новых моделях игровых наушников, которые стоит купить как начинающему, так и профессиональному геймеру.

Наушники Kingston для игр

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Игровые наушники Kingston HyperX Cloud Stinger

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Сочетают в себе тщательно продуманный стильный дизайн и высокую функциональность, подкрепленную множеством удобств. Рассмотрим основные их характеристики.

Мягкие удобные чаши

Закрытого типа наушники с амбушюрами из специальной пены, имеющей эффект памяти. Они обтянуты приятной на ощупь искусственной кожей. Все это позволяет ушам отдыхать даже при долгих сетевых сражениях.

Конструкция объемных чаш закрытых наушников помогает отгородиться от постороннего шума и получить максимальное удовольствие, погружаясь в мир игры. Эти наушники оценили не только опытные и начинающие геймеры — они универсальны и приятно удивят меломанов. Обеспечивается мощный звук с хорошими басами и верно передаваемыми другими частотами, что дарит наслаждение от прослушивания любимой музыки.

Прочность и легкость

Обладая небольшой массой всего в 275 грамм, конструкция очень стабильна — это прочная модель, сделанная из долговечных материалов. Регулируемое оголовье изготовлено на металлической основе. Крепление чаш позволяет разворачивать их на 90 градусов, что удобно и практично для комфортабельного расположения на шее.

Длинный кабель

Наряду с кабелем для подключения к компьютеру или ноутбуку, длиной 1, 3 метра, в комплекте идет еще один 1, 7-метровый кабель-удлинитель, что предлагает еще больше простора и возможностей для расположения при игре там, где будет удобно.

Съёмный микрофон

Гарнитура обладает чувствительным микрофоном, передающим чистый голос, что делает общение очень комфортным. Если пользоваться микрофоном нет необходимости, его можно быстро и без труда снять.

Игровые наушники Kingston Hyperx Cloud Core

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При разработке гарнитуры, которая велась при участии ряда киберспортивных организаций, не преследовалось цели предложить изысканный дизайн, акцент сделан на других параметрах.

Прежде всего, это эргономичная форма и удобство корпуса, отличное звучание и безупречная звукоизоляция при сравнительно невысокой цене. Частотные характеристики хорошо сбалансированы, музыкальные треки звучат насыщенно, передавая все эффекты.

Наушники HyperX Cloud Core станут лучшим выбором для тех, ищет качественную гарнитуру без всевозможных «фишек» в виде пультов, USB-аудиокарт, чехлов и т.д. В оформлении использованы лаконичные цвета: серый, черный и немного красного. Для наружной части чашек использован пластик.

Оголовье на алюминиевом каркасе покрыто мягкой искусственной кожей. Внутри имеется эластичная накладка из пенополиуретана. Крепления чашек позволяют перемешать их по горизонтальной оси. Дужку можно регулировать по размеру головы, для этого в наличии девять положений, изменения которых ощутимы осязательно и сопровождаются едва слышным щелчком.

Амбушюры гарнитуры съемные, наполнителем послужил материал Memory Foam, заключенный в кожзаменитель. Удобные чаши и небольшой вес игровой гарнитуры позволяет не снимать ее долгое время, не испытывая какого-либо дискомфорта.

Микрофон крепко фиксируется, в случае ненадобности его можно снять.

Комплектация, также, не подразумевает излишеств: помимо самой гарнитуры и микрофона, в наличии удлинитель на 2 метра.

Гарнитуру можно подключить ко всем основным, ныне используемым устройствам, в том числе ПК. В целом этот девайс без кричащих дизайнерских элементов, выглядит достаточно достойно и дорого.