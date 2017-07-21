О коллекционировании виниловых пластинок

Советские виниловые пластинки на Crafta.ua покупаются все чаще. Это говорит о том, что среди современных коллекционеров дисков (филофонистов) растет интерес к продукции фирмы «Мелодия» и фабрик, выпускавших записи на полимерном носителе.

В настоящее время среди коллекционеров пластинки «Мелодия» на аукционе котируются ниже, чем болгарский «Балкантон» или чехословацкий «Suprafon». Между тем стандарты, по которым выпускались советские пластинки, были на уровне мировых. И на хорошей аппаратуре эти диски звучат не хуже импортных.

Почему следует собирать, и покупать виниловые пластинки СССР тут? Сегодня этот сегмент относительно недорогой, и массово представлен на рынке. К тому же постоянно появляются предложения о продаже ранних выпусков советских пластинок, в том числе и периода 1920-1930 годов. Поэтому начинающий собиратель без труда сможет составить ядро коллекции без существенных затрат.

Естественный интерес представляют первые диски, выпускавшиеся в РСФСР. Советской власти в наследие от Империи досталось довольно развитое звукозаписывающее хозяйство. Накануне 1-й мировой войны в Империи работали 6 крупных граммофонных фабрик, выпускавших пластинки общим тиражом около 20 миллионов экземпляров. Лидером являлся Апрелевский завод, который в первый год после открытия в 1910 году выпустил более 400 тысяч пластинок для патефонов. Издавалась классическая, популярная, народная музыка, а также аудио-скетчи в исполнении популярных комиков.

Советская власть добавила к этому списку диски с записями выступления революционных вождей — В. Ленина, Л. Троцкого и других. Сегодня эти записи представляют большую коллекционную редкость.

Из-за того, что диски делались из хрупкого полимера — шеллака — от многотысячных тиражей 30-40 годов сегодня остались единичные экземпляры. Тем дороже становятся год от года редкие довоенные пластинки, сохранившиеся в частных коллекциях.

Диски успешно конкурировали с радио и появившимся в 1950-х годах телевидением. Для миллионов любителей музыки, живших в маленьких городах и поселках, записи на виниле были единственным способом наслаждаться шедеврами мировой музыкальной культуры в исполнении мировых знаменитостей. А молодежь получала возможность знакомиться новинками эстрады.

Многие филофонисты составляли коллекции классической и народной музыки, собирали дореволюционные диски. Но настоящий расцвет коллекционирования виниловых пластинок наступил в 1960-х, когда на Западе началось увлечение рок и поп музыкой. В СССР эти стили подвергались критике, и тем более сладким стал запретный плод для меломанов.

Этот период подарил коллекционерам самый курьезный тип носителей — «ребра», записи, сделанные на рентгеновских снимках. Западные хиты копировались и перепродавались, рынок отвечал на спрос доступным предложением.

Создавались в СССР и раритеты. Так, первая, и единственная квадрафоническая запись на диске, сделанная в 1980 году группой «Яблоко», была выпущена тиражом 18 000 экземпляров.

Завершая наш обзор, отметим, что коллекционирование грампластинок СССР можно условно разделить на два типа:

тематическое;

общее.

В первом случае филофонист собирает только музыку одного направления, или диски только одной группы. В втором случае составляется так называемая «погодовка», то есть собираются выпуски пластинок по году издания.

Сейчас, когда во всем мире возрождается интерес к собиранию виниловых дисков, покупка продукции фирмы «Мелодия» стала еще более актуальной.