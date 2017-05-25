Особенности полуакустических гитар

С момента появления полуакустических гитар эти музыкальные инструменты не теряют свою популярность как среди опытных гитаристов, так и новичков. Их особенностью является наличие специальных датчиков, которые воспринимают колебания струн и преобразуют его в электрический сигнал. Поэтому такие гитары могут подключаться к усилителям. Когда же они были созданы и зачем?

История полуакустических гитар

Обычная акустическая гитара звучит довольно громко и в небольших помещениях усиления ее звука не требуется. Но на концертах с большой аудиторией слушателей звучание гитары становится едва различимым. Поэтому инженеры вначале придумали помещать внутрь барабана гитары микрофон. Но это решение не оправдало себя, поскольку качество усиленного звука оказалось очень низким, а также микрофон улавливал посторонние шумы. Вместо обычного микрофона было решено использовать электромагнитные звукосниматели, которые улавливали только самый сильный источник вибрации — струны. Таким образом появились гитары с датчиками — полуакустические инструменты, пик производства которых пришелся на 1936-1941 года. В дальнейшем стали производиться электрогитары, которые используют музыканты во время выступлений и в наше время.

Устройство

Конструкция инструмента довольно сильно влияет на его звучание, и гитары здесь не исключение. Полуакустическая гитара отсюда состоит из следующих основных элементов:

Гриф;

Корпус, называемый декой или барабаном;

Струн, натянутых между головкой грифа и основанием корпуса;

Колков, удерживающих струны и позволяющих производить настройку звучания;

Звукоснимателей, воспринимающих колебания струн и преобразующих их в электрический сигнал.

Корпус таких инструментов может быть полуполым и полым. Конструкция последних является наиболее приближенной к обычным акустическим гитарам и отличается лишь наличием датчиков звукоснимателей. Как правило, такие гитары приобретают те музыканты, которым усиление звука требуется нечасто. Однако при подключении к усилителю эти инструменты издают более четки и контрастный звук.

Инструменты с полуполым корпусом имеют меньшие габариты, а поверхность барабана вместо привычного круглого выреза имеет два, выполненных в форме литеры f.

Преимущества

Многие гитаристы знакомы с особенностью обычных акустических инструментов «заводиться» при очень громкой игре. Поскольку в корпусе полуакустики имеется цельный кусок дерева, она является менее восприимчивой к обратной связи. Это основное преимущество, но кроме него есть множество других:

Более тонкий корпус, чем у акустической гитары;

Вес инструмента меньше, чем у цельнокорпусных;

Резонанс близок к акустическому инструменту;

Продолжительность звучания (сустейн) близка к электрогитарам;

Меньше склонны «заводиться» при громком извлечении звука.

Полуакустические гитары зачастую ассоциируют с блюзовыми и джазовыми музыкантами. Но их часто используют исполнители гранжа и даже металла. Например, такие инструменты использовали музыканты из групп Foo Fighters, Deep Purple и прочих.

Цельнокорпусные электрогитары пользуются большим спросом, но у полуакустических гитар имеются свои ценители их уникального и особенного звучания.

Источник: ltm-music.ru