Освоить гитару под силу и детям, и взрослым!
Воплощение заветной мечты научиться играть на гитаре актуально для детей и взрослых. Это действительно непросто решиться на обучение новому. Однако все страхи рассеиваются после первых занятий с профессиональными педагогами в школе «Saint-P Music».
Выбирайте для себя подходящий вид инструмента и приступайте. По итогам прохождения курса вы будете гордиться собой!
Начало обучения и основные моменты
Сперва необходимо определиться с видом гитары. Далее нужно приобрести инструмент и подобрать струны. При выборе полагайтесь на свой слух и звучание, которое по душе. На курсах можно освоить:
- Акустическая гитара: громкая и звонкая, 2 метода игры;
- Классическая гитара: мягкое и бархатистое звучание;
- Электрогитара: для исполнения соло в составе музыкальных групп;
- Бас-гитара: совместная игра с ударными инструментами в составе групп.
СПРАВКА: Если не можете определиться сразу, то профессионалы советуют сперва остановиться на акустической или классической: освоите главные приемы игры и натренируете пальцы. Потом можно переходить на электро- или бас-гитару.
Чем лучше курсы самостоятельного изучения?
В конце курса каждый научиться воспроизводить сложные композиции, ансамблевые партии и этюды. Гитара станет проводником в яркий музыкальный мир.
Помимо овладения музыкальным инструментом, ученик сможет развить новые навыки:
- слух, чувство такта и ритма;
- будет ориентироваться в гитарном искусстве;
- преодолеет страх публичного выступления;
- сможет сочинять собственные рифы и сольные выступления.
ВНИМАНИЕ: Вы можете записаться на пробный урок или мастер-класс и посмотреть творческую обстановку классов.
Под чутким наставлением преподавателей и интересной методики учеба превратиться в увлекательный процесс. Вы сможете избежать популярных ошибок в самом начале, которые обычно случаются при попытке самостоятельного изучения. Постоянное посещение курсов будет стимулировать к скорейшему приобретению знаний.
Кто может освоить курсы?
Программа обучения может быть выстроена по разному уровню владения гитарой. В-первую очередь она делится на обучение детей и взрослых. Дети могут приходить на курсы с 5 лет. Для взрослых ограничений нет — главное желание!
Затем следует определиться для какой категории вы подходите:
- начинающий: с инструментом никогда не имели дело, нет музыкального образования;
- продвинутый: ранее уже обучались, но не закончили или просто хотите повысить свой уровень;
- профессионал: виртуозно и давно играете, просто решили перенять опыт.
На индивидуальных и групповых занятиях вы сможете достичь желаемых результатов. Программа покажется вам не сложной из-за постоянных рекомендаций дипломированных специалистов.
Полноценная программа обучения
Составить правильную программу очень сложный труд. Необходимо учесть все нюансы и не оставить важные моменты в стороне. Это под силу только опытным педагогам, у которых вы сможете пройти обучение.
Курсы построены таким образом, что начинаются с самого элементарного. Постепенно сложность заданий будет увеличиваться.
Программа включает:
- Устройство и настройку гитары. Советы по уходу. Изучение частей гитары и нот на грифе. Настройка по электронному тюнеру, пятому ладу или камертону;
- Игра пальцами или медиатором. Правильное положение рук: левой или правой. Техника игры: «стиль пальцев» или при помощи медиатора;
- Музыкальная теория и разбор композиций. От самых простых мелодий до более сложных;
- Изучение стилей исполнения композиции пальцами. Обучение самым распространенным и популярным:
— классический стиль. В данном случае гитара выступает в качестве минифортепиано;
— фламенко. Контрастное и яркое проявление звука;
— фингерпиккинг. Большой палец играет ритм-партию, остальн ые ведут мелодию.
Подвиды стиля фингерпиккинг
- Travis picking — на большой палец надевается специфический медиатор. Достигается одновременное звучание ритм-гитары, соло-ритм-гитары и контрабаса;
- American primitive guitar — игра при специальных настройках гитары, мелодия похожа на медитативную;
- Ragtime guitar— игра медиатором с использованием также среднего и безымянного пальцев;
- «New Age» fingerstyle— четыре играющих пальца одеты в медиатор, музыка получается позитивной;
- Folk baroque — происходит изменение настроек гитары на D-A-D-G-A-D;
- Slack-key guitar — перестройка гитары в соль-мажорный аккорд на открытых струнах;
- Percussive fingerstyle — характеризуется ударным звукоизвлечением;
- Electric fingerstyle — подходит именно для электрогитары, мягкое и приглушенное звучание;
- Fingerstyle jazz guitar — одновременная игра аккомпанемента и мелодии;
- Solid-body electric guitarfingerstyle — стиль игры на электрогитаре медиатором или слайдом;
- Тэппинг — игра на электрогитаре, звук извлекается ударом пальцев по струне в месте её прижатия на грифе.
- Позиция для игры;
- Упражнения на координацию;
- Игра под метроном;
- Работа над звукоизвлечением;
- Тональность и арпеджио;
- Практика в ансамбле;
- Импровизация на гитаре;
- Выступления на концертах.
СПРАВКА: Каждый индивидуально осваивает такой обширный материал и может увеличить количество занятий. Обучение может занимать период от 1 года до 2 лет и более. Все зависит от интенсивности посещаемых занятий в неделю.
Постоянная практика не только на занятиях, но и дома поможет ускорить процесс обучения. Выполняйте домашние задания, смотрите видеоролики со знаменитыми гитаристами, учите любимые песни и вдохновляйтесь!
Благодаря собственному трудолюбию результаты не станут долго себя ждать. Большинство, кто прошли изучение курсов игры на гитаре также начинали с самого начала, значит и у вас все получится!