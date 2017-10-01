Освоить гитару под силу и детям, и взрослым!

Воплощение заветной мечты научиться играть на гитаре актуально для детей и взрослых. Это действительно непросто решиться на обучение новому. Однако все страхи рассеиваются после первых занятий с профессиональными педагогами в школе «Saint-P Music».

Выбирайте для себя подходящий вид инструмента и приступайте. По итогам прохождения курса вы будете гордиться собой!

Начало обучения и основные моменты

Сперва необходимо определиться с видом гитары. Далее нужно приобрести инструмент и подобрать струны. При выборе полагайтесь на свой слух и звучание, которое по душе. На курсах можно освоить:

Акустическая гитара: громкая и звонкая, 2 метода игры;

Классическая гитара: мягкое и бархатистое звучание;

Электрогитара: для исполнения соло в составе музыкальных групп;

Бас-гитара: совместная игра с ударными инструментами в составе групп.

СПРАВКА: Если не можете определиться сразу, то профессионалы советуют сперва остановиться на акустической или классической: освоите главные приемы игры и натренируете пальцы. Потом можно переходить на электро- или бас-гитару.

Чем лучше курсы самостоятельного изучения?

В конце курса каждый научиться воспроизводить сложные композиции, ансамблевые партии и этюды. Гитара станет проводником в яркий музыкальный мир.

Помимо овладения музыкальным инструментом, ученик сможет развить новые навыки:

слух, чувство такта и ритма;

будет ориентироваться в гитарном искусстве;

преодолеет страх публичного выступления;

сможет сочинять собственные рифы и сольные выступления.

ВНИМАНИЕ: Вы можете записаться на пробный урок или мастер-класс и посмотреть творческую обстановку классов.

Под чутким наставлением преподавателей и интересной методики учеба превратиться в увлекательный процесс. Вы сможете избежать популярных ошибок в самом начале, которые обычно случаются при попытке самостоятельного изучения. Постоянное посещение курсов будет стимулировать к скорейшему приобретению знаний.

Кто может освоить курсы?

Программа обучения может быть выстроена по разному уровню владения гитарой. В-первую очередь она делится на обучение детей и взрослых. Дети могут приходить на курсы с 5 лет. Для взрослых ограничений нет — главное желание!

Затем следует определиться для какой категории вы подходите:

начинающий: с инструментом никогда не имели дело, нет музыкального образования;

продвинутый: ранее уже обучались, но не закончили или просто хотите повысить свой уровень;

профессионал: виртуозно и давно играете, просто решили перенять опыт.

На индивидуальных и групповых занятиях вы сможете достичь желаемых результатов. Программа покажется вам не сложной из-за постоянных рекомендаций дипломированных специалистов.

Полноценная программа обучения

Составить правильную программу очень сложный труд. Необходимо учесть все нюансы и не оставить важные моменты в стороне. Это под силу только опытным педагогам, у которых вы сможете пройти обучение.

Курсы построены таким образом, что начинаются с самого элементарного. Постепенно сложность заданий будет увеличиваться.

Программа включает:

Устройство и настройку гитары. Советы по уходу. Изучение частей гитары и нот на грифе. Настройка по электронному тюнеру, пятому ладу или камертону;

Игра пальцами или медиатором. Правильное положение рук: левой или правой. Техника игры: «стиль пальцев» или при помощи медиатора;

Музыкальная теория и разбор композиций. От самых простых мелодий до более сложных;

Изучение стилей исполнения композиции пальцами. Обучение самым распространенным и популярным:

— классический стиль. В данном случае гитара выступает в качестве минифортепиано;

— фламенко. Контрастное и яркое проявление звука;

— фингерпиккинг. Большой палец играет ритм-партию, остальн ые ведут мелодию.

Подвиды стиля фингерпиккинг

Travis picking — на большой палец надевается специфический медиатор. Достигается одновременное звучание ритм-гитары, соло-ритм-гитары и контрабаса; American primitive guitar — игра при специальных настройках гитары, мелодия похожа на медитативную; Ragtime guitar— игра медиатором с использованием также среднего и безымянного пальцев; «New Age» fingerstyle— четыре играющих пальца одеты в медиатор, музыка получается позитивной; Folk baroque — происходит изменение настроек гитары на D-A-D-G-A-D; Slack-key guitar — перестройка гитары в соль-мажорный аккорд на открытых струнах; Percussive fingerstyle — характеризуется ударным звукоизвлечением; Electric fingerstyle — подходит именно для электрогитары, мягкое и приглушенное звучание; Fingerstyle jazz guitar — одновременная игра аккомпанемента и мелодии; Solid-body electric guitarfingerstyle — стиль игры на электрогитаре медиатором или слайдом;

Тэппинг — игра на электрогитаре, звук извлекается ударом пальцев по струне в месте её прижатия на грифе.

Позиция для игры;

Упражнения на координацию;

Игра под метроном;

Работа над звукоизвлечением;

Тональность и арпеджио;

Практика в ансамбле;

Импровизация на гитаре;

Выступления на концертах.

СПРАВКА: Каждый индивидуально осваивает такой обширный материал и может увеличить количество занятий. Обучение может занимать период от 1 года до 2 лет и более. Все зависит от интенсивности посещаемых занятий в неделю.

Постоянная практика не только на занятиях, но и дома поможет ускорить процесс обучения. Выполняйте домашние задания, смотрите видеоролики со знаменитыми гитаристами, учите любимые песни и вдохновляйтесь!

Благодаря собственному трудолюбию результаты не станут долго себя ждать. Большинство, кто прошли изучение курсов игры на гитаре также начинали с самого начала, значит и у вас все получится!