Редкое видео к 40-летнему юбилею «Рок-посевов»: Сева Новгородцев из Лондона в 1989 году

9 июня 1977 года, то есть, уже 40 лет назад, в эфир вышла первая радиопередача, которую вел Всеволод Новгородцев – эмигрант, как показушно-брезгливо и со скрываемым восхищением называли в те времена тех, кто уехал из СССР. Тогда это была просто «Программа поп-музыки из Лондона», позже, в 1991 году, получившая то самое знаменитое название «Рок-Посевы».

Так началась славная история еженедельной передачи о популярной музыке, выходившей в эфир Русской службы Би-би-Си в течение 27 лет — с 10 июня 1977 года по 12 июня 2004 года. Именно благодаря этой получасовой программе имя Севы Новгородцева стало известным на территории Отечества: в те годы она была единственным независимым источником информации о западной музыке, доступным для советских меломанов, а сам Сева, таким образом, стал первым русским диск-жокеем, родоначальником жанра музыкальной радиопередачи.

Сквозь шум искуственно создаваемых «глушилок» (молодому поколению это явление можно объяснить как подобие нынешних блокировок сайтов, на которые все же заходят, пользуясь анонимайзером) Севу слушали не только те, кто меломанил и искал музыку, которой в СССР было не достать, его слушали все те, кто хоть раз задумывался о реальном положении дел в многомиллионной стране, где, согласно словам громкой песни «так вольно дышит человек». Конечно же, у этих радиопередач и их ведущего появился своего рода фан-клуб. Его назвали Н.О.Р.И.С., что расшифровывалось как «Независимый Объединенный Рок-Информационный Синдикат». И конечно же участники клуба пожелали встретиться и устроить тусовку, а точнее – со стебом над наследием ЦК КПСС – съезд. Между собой такие встречи назвали «июлькой», по месяцу, в который все впервые и собрались в палатках в подмосковной Опалихе, а затем и под Питером и других локациях.

Сам Сева не смог приехать на встречу со слушателями – годы были такие, что сделать это было еще непросто. Потому он записал это видеообращение, а кассета была передана авиапочтой. Он смог приехать годом позднее, к своему 50-летию, когда его впервые за много лет наконец-то пустили сюда.

Эмблема клуба НОРИС на значке (Сева показывает такой в фильме) с изображением совы (символ ночных бдений у радиоприемника) , держащей гитару. Лист бумаги говорит о том, что радиослушатели общаются путем переписки с помощью Почты СССР. Синие буквы приписаны шариковой ручкой, это личные фантазии владельца значка.

Еще о «съездах фэн-клуба Новогородцева» мы рассказывали в публикации «Июльки» с Севой Новгородцевым. Краткий экскурс в историю «НОРИСменства».

Редакция DayMusic.ru обзавелась редким видео под названием «Всеволод Борисович Новгородцев "Видео экскурсия по Лондону. Экскурсовод Сева Новгородцев». Это рип с видеокассеты присланной им летом 1989 года на первый съезд НОРИСа. Большое спасибо Вячеславу Синицыну, весной 2017 года оцифровавшему запись, которую ныне можно назвать настоящим историческим документом.

Видео было снято на видеокамеру формата Super VHS, которая в то время стоила около 2 тыс. фунтов стерлингов (тогда за британский фунт давали 0,9926 рубля, то есть, курс был почти 1 к 1, таким образом камера стоила около 2 тыс. рублей, если поехать за ней в Лондон. Это равнялось примерно 10 советским зарплатам, столько же стоил мотоцикл «Урал»).

На этом видео Севе, рожденному в 1940 году, вот-вот исполнится… 49 лет. Смотря фильм, в это верится с трудом.

В ходе фильма Сева Новгородцев, надев майку с названиями групп русского рока, рассказывает о том, какая «философия лежит в основе радио-разговоров» и дает напутствие подрастающему поколению тогда еще Советского Союза.

Сева шлет с этим видео «горячий лондонский привет», он гуляет по столице Британии и показывает, в частности, Мост Ватерлоо, Здание Британского Парламента, Биг Бен, здание Буш-Хауса, откуда в те годы велось иновещание Би-Би-Си, где и работал Новгородцев.

На закате дня наш британский экскурсовод выходит на вершину живописного холма Примроуз Хилл, являющего одной из достопримечательностей города, откуда открывается прекрасный вид на Лондон конца 80-х.

В своей экскурсии Сева показывает зрителю дом, где живет голос Led Zeppelin Роберт Плант. Затем начинается прогулка по ночному Лондону, в ходе которой делаются остановки у гитарного магазина и отдела оборудования для студий. Прогулка проходит у знаменитого рок клуба Marquee, сыгравшего важную роль в развитии британской и европейской поп-и рок-культуры. Экскурсия по ночному города была бы не полной без показа «язв города и системы» в виде спящих, а иногда и танцующих и поющих бомжей.

Также, Сева покажет круглосуточное «американское котлетное предприятие – ресторан Макдоналдс», в то время еще не открывшийся в Советском Союзе (это случилось как раз через полгода, в январе 1990 г).

В фильме показан музыкальный магазин Virgin, один из крупнейших в Лондоне («размером с детский футбольный стадион»), где Сева Новгородцев частенько покупал пластинки для своих радиопередач, тех самых «Рок-Посевов», которые вышли в этот день «на короткой бибисейской волне», как любит говорить Сева, ровно четыре десятка лет назад!

Се-е-ева, Се-е-ева

Новгоро-о-одцев,

Город Лондон,

Би-Бя-Си-и-и