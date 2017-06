Все что нужно знать о рок-фестивалях этого лета

Фестивали под открытым небом лета 2017 года собраны в одной нашей публикации. Мы отобрали все самые лучшие опен-эйры Москвы, Петербурга и других городов, деревень и сёл России!

Названия крупных и не очень open-air фестивалей живой музыки, которые пройдут, начиная с июня и заканчивая сентябрем, line up фестивалей и общее описание формата — читайте и сохраняйте в закладки, делайте репост в соцсети, ставьте лайки и отправляйте ссылку друзьям! А еще, текст можно распечатать и повесить на стену как шпаргалку — чтобы не забыть, куда нужно поехать этим летом. После заголовка с названием месяца — июнь, июль, август, можно найти удобный список рок-фестивалей в России 2017 г., каждое название кликабельно.

Некоторые фестивали приглашают посетителей бесплатно, в этом случае указано, что вход свободный. Если этой приписки нет, на такой фестиваль нужно купить билет. Цены билетов постоянно меняются, потому мы не стали их указывать, об этом лучше нас расскажут официальные сайты мероприятий.

Встретимся на фестивалях!

Рок-фестивали России в июне 2017 года

Первое приключение лета!

Юбилейный 10-й фестиваль #Многофест 2017. Двое суток концертов, песен у костров под звездным небом и просто — дверь в лето.

Со 2 июня в 12:00 по ночь на 4 июня, Московская область, лесной массив деревни Григорчиково. Вход свободный.

Участники: Иван Трипус, Александр Чернышев, Павел Ерохин, Зеркало, Quintenza, Косогор, Полугора, Игорь Лазарев, Трио NoMoreBlues, Проект Jazzик, Длина Дыхания, Пепельный Свет, Печь, Outlaw Band Просто Ку, Severnee, Лемниската, Всестанции, Your Story, Diebosch Big Band, Лётчик Потапов.

Мотофестиваль «Bikers Brothers Festival»

При поддержке «Москва Harley-Davidson»

2 июня с 17.00 по 04 июня, Московская область, 20 км от МКАД по Симферопольскому шоссе, пансионат «БОР», координаты: 55°21’34.0"N 37°43’16.7«E.

Девушкам, приехавшим за рулем мотоцикла входной билет бесплатно!



Три поляны с живыми выступлениями и демонстрацией и продажей мототехники, множество конкурсов и шоу.

Участники первого дня: O.S.A., ГКЧП (офиц. трибьют Red Hot Chili Peppers), Монгол Шуудан.

Участники второго дня: Tomcat, Борис Булкин, Падонки Бэнд,The Betty Boop Lovers, Трио Михаила Кистанова, Multiverse с Никитой Пресняковым, The Shake ’Em Ups, Радужные бобы, ХРОНО, Dogz, Suspense Heroes Syndicate, B.T.R., Robi Duganne (США), Crimes of Passion (Великобритания).

3 июня, 13:00, Нижний Новгород, Сормовский парк, стадион ТРУД

Участники Главной сцены: Сплин, Мумий Тролльс программой «20 лет альбому Морская», Noize MC, Animal ДжаZ, Биртман, Андрей Князев и группа КняZz с хитами группы Король и Шут.

Участники второй сцены фестиваля: Магнитола, Moona, КимаКима и др.

«Петербург live 2017»

Фестиваль посвящен 55-летию Виктора Цоя и пройдет при участии известных рок-музыкантов, которые исполнят песни группы Кино.

На больших экранах будут транслироваться редкие кадры выступлений группы Кино, интервью с Виктором Цоем, а также ранее нигде не демонстрировавшиеся архивные записи из частных коллекций семьи и друзей.

3 июня, 18:00, Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Вход свободный.

Выступят: Пикник, Пилот, Ольга Кормухина, Кукрыниксы, The Hatters, 25/17, Северный Флот, Бригадный Подряд, специальный гость — Юрий Каспарян.

«Kids Rock Fest»

Первый рок-концерт для вас и ваших детей. Праздник музыки и творчества для всей семьи, приуроченный ко Дню Защиты детей.

3 июня, Москва, парк «Красная Пресня», 12.00. Вход свободный.

Рок-концерты предполагают уровень громкости до 10 Квт, но на этом фесте организаторы намеренно снижают громкость до 5 Квт. Это сделано для того, чтобы дети могли комфортно находиться на мероприятии несколько часов.

Площадки организованы по такому принципу — сцена для родителей и несколько десятков зон активностей для семейного отдыха и детского развития: от рок-грима до эстафет, рисования и капоэйры.

Две сцены и интерактивные зоны.

Сцена «Волшебный Остров»: Duck Tales (песни из мультиков), Ольга Олейникова и хор Sunny Side Singers (Проект «Голос»), Квартал (отметит 30 лет творчества), The Crossroadz, Мультfильмы, Приключения Электроников, Kids Rock Band(рок-хиты в исполнении детей) и другие.

Сцена трибьютов «Повсюду звезды рок-н-ролаа»: Beatlove,JeansN’roses, EasyDizzy, ГКЧП, Dj Жилин и др.

«Троица. Всё живое»

От ансамблей древнерусской духовной музыки до рока, панка, джаза и этно-футуризма.

3 и 4 июня 2017, Московская область, г. Электроугли, Липовая аллея Центра культуры и искусств. Вход свободный

Участники: Кирпичи, Мегаполис, MotoRama, Вежливый отказ, Verbludes, The Sloptones, Рыба, Messer Chups, Secrets of the Third Planet, Ихтис, Asketics, Oligarkh, ХБ, Хьюго, Zventa Sventana, Александр Маноцков, ДобраНочь.

Вечером 3 июня — показ документального фильма «Здорово и вечно» об истории группы «Гражданская оборона».

На фестивале гостей ждет великое множество художественно-кулинарных сюрпризов!

Летнего фестиваля «Быть Добру» в том виде, в каком мы к нему привыкли за 6 лет, в 2017 году не будет. Причины — долги, оставшиеся с прошлого года, острая нехватка ресурсов для запуска фестиваля и ужесточение правил проведения массовых мероприятия в РФ.

Мотофестиваль «Kozloparty»

9–12 июня, Тверская область, Конаково, Парк-отель «Долина Иолга». 120 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. Девочкам за рулём мотоцикла въезд на Козлопати бесплатный.

Участники: Глеб Самойлов & The MATRIXX, Наив, Биртман, Мистер Твистер, Alligators, Штабеля, Ночная Смена, Tomcat, O.S.A., Насморк, Тринадцатое Созвездие, Vzlaboizer Контора, Dysthymia, СабакиНаки, South Bunch, Porter и другие.

Установка палаток на всей территории отеля — бесплатно. Костры можно разводить только в мангалах, дрова будут.

10 июня в 12:00 по 11 июня 23.00:

Московская обл, Орехово-Зуево, ЦСО «Мельница»

Участники: СЛОТ, Элизиум, Колизей RadioLIFE, Кроу, ТаймСквер, Копенgаgен, Имплоzия, Annodomini, Эпидемия, Anacondaz, hepset, БeZ TроганOFF, Lori!Lori!, Spiritale и многие другие.

Ежегодный, 6-ой чувашский рок-фестиваль.

10 июня с 14 ч 23мин по 11 июня, Чувашия, Ядринский район, пос. Засурье, Засурское лесничество, квартал 29, база отдыха «Сурские зори».

Участвуют Маврин, Монгол Шуудан, Синтелла, Monocast, Квалия, Flint Band, Антарес, НАтанцы, Они и я, Пивной путч, MAIB, Сармат, Так получилось, Вельветовый оркестр, Новосельцев и Ко, Грязные танцы, B.T.R.

«Наши в городе»

В этом году фест посвящен 55-летию Виктора Цоя.

С 10 по 17 июня, Санкт-Петербург, участники и место проведения фестиваля определяется. Вход свободный

Крупнейший ежегодный фестиваль под открытым небом, посвященный новой отечественной музыке. Опен-эйр собирает на своих сценах десятки независимых групп: от инди-рока, тви-попа и постпанка до абстрактного хип-хопа и экспериментальной электроники.

12 июня, 13:00, Москва, Россия, Центр городской культуры «Правда», м. Савеловская

Двадцать восемь групп и четыре сцены: главная сцена, уличная сцена, сцена Loft и большая сцена JagerVibes. Помимо выступлений, посетителей ждут фудкорт и маркет.

Участники: Motorama, Пасош, Антоха МС, Аффинаж, Ploho, Спасибо, Свидание, Дайте танк (!), RSAC, Озёра, Bicycles for Afghanistan, Archanga, Он Юн, Пруд, Казускома, Lucidvox, Ада (экс-Облако ада), Артек Электроника, Summer Coma, Palma Plaza, Verbludes, Грушевый сидр, Bandersnatch, Erotic on RenTV, Lactic Acid, Хомут, Imya, Lurmish.

(при поддержке правительства)

16–18 июня, Москва, Троицкий АО, поселение Роговское, вблизи д.Кузовлёво, «Парк героев»

Кроме музыкальной программы зрителей «Поколения 2017» ожидает авиа-шоу, множество экстремальных активностей, спортивные мероприятия, фуд-корты с большим ассортиментом блюд и демократичными ценами.

Список участников будет обнародован позднее.

17 июня c 12:00, Архангельск, остров Краснофлотский

Место для отдыха на природе, расположенное в черте города, будет оборудовано сценой, территорией отдыха и развлечений, парковкой, ярмаркой, точками питания.

Участники: Animal Джаz, Эпидемия, Пилот, F.P.G, Anacondaz.

Посвящён 55-летию Виктора Цоя.

21 июня, 17:00, Новгородская область, г. Окуловка, Окуловский аэродром. Вход свободный.

Заявлены: АлисА, ЧайФ, Louna, Пилот, КняZz, Бригадный подряд, F.P.G., Северный флот, Кукрыниксы, а также местные команды из Окуловки — ВИА Гармония и Splash Your Feelings. Будут исполнены как свои песни, так и группы Кино.

Ведущий — Алексей Рыбин, вместе с Виктором Цоем основавший группу Кино.

Три дня праздника, свободы и счастья. Природа, свежий воздух, поля, Ока.

Помимо музыкальных сцен, работает несколько площадок с множеством различных активностей. Здесь можно попробовать блюда разных кухонь мира, купить сувениры на ярмарке.

С 23 июня с 15:00 по 25 июня 20.00, Тульская область, Алексинский р-н, д. Бунырёво

Участники: БИ-2, Иван Дорн, Мельница, Therr Maitz, The Hatters, Osog (IL), Sunsay, Тараканы!, Pompeya, Manizha, Birth Of Joy (Nl), Alai Oli, Hartyga, La Dame Blanche (Cu), Optimystica Orchestra, Частный Случай, The Great Machine (Il), Крематорий, Sultan Of The Disco (Kr), Алоэвера, Guru Groove Foundation, Markscheider Kunst, Тина Кузнецова — Zventa Sventana, Mustelide (By), Yuko, S.P.O.R.T., Chucky C & Clearly Blue (Us), Ким и Буран, C.J. Plus, Omer Netzer (IL), Нагуаль (BY), Марлины, Широко Открытыми, Ba-Doo Child, Fish Out Of Water, Jahksinia, Камбоджаз, Тоби, Кукушкин Баритон.

«Поехали! Открытый космос»

Три дня хорошей музыки + открытая сцена (выступить может каждый), а также спорт, развлечения, возможность проживания в домиках или палатках, своя еда и напитки (можно и купить), подготовленные мангальные площадки для шашлыка, беседки для компаний, активный отдых (байдарки, велосипеды, тимбилдинг входят в программу фестиваля), банька и рыбалка... Поехали?

23 июня с 19:00 — 25 июня 19:00, Московская область, п. Григорчиково, Ленинский р-н, Турбаза «Мечта» (в лесу, на берегу реки «Пахра» в 18 км. от МКАД)

Участники: Твёрдый ЗнакЪ, М.Т.М., Default City, Иначе, гений, 10Небо, The БлюМ’S, Аверс Лайф, Disco RD, ТомиНокеры, The Outside Doors, Znaki и многие другие. Ведущий — продюсер радиостанции «Своё радио» Семён Чайка.

«Рок От Рока»

Байк-фестиваль мотоклуба Blacksmiths MC Novoross.

23–24 июня 2017 года в курортном поселке Южная Озереевка (г. Новороссийск)

Участники: F. P. G., Catharsis, Грот, RammProject, Hardy, Alice and Wonderband, Dispolser.

«Ural Music Night»

Ежегодный фестиваль Уральская Ночь Музыки — это 60 жанров и стилей. 100 концертных площадок. 1500 музыкантов!

В ночь с 23 на 24 июня, Екатеринбург, по всему центру города.

На площадках фестиваля выступят: ЛАЙК.А, Капканы, Айфо, Rock-Show, Foresterz Band, 4 Angry Men, Шапито, Karl Kust, Дзинь, Гуна Карлага, The Denp, Moscow House Mafia, SoulShine Band, Aleksey Kraft & Tanata, Radio Waves, ValieDollz, Дуэт Вместо остальных, Big Day, 2 раза шакур, Ялта, Радио Juice, Табу на танцы, LPCHK (Lapochka), AutocatZ, The Kates, Kamodo, Александр Шаньгин, Lasser, Illinois, Русская Беспредметность, Радиокейс, Kennedy Park, Территория Тишины, Tomato catch up!, Мини-бенд, Plotinka, Рио Батукада, Парк Победы, Rомантики, ТарантинА, GameGate, Trenera Dolphinov, Руслан Манин, Цыга Дрыга Бэнд.

Ural Music Night завершится большим гала-концертом на Октябрьской площади, начало в 2 часа ночи.

«Bosco Fresh Fest»

24–25 июня , Москва, Музей-усадьба (парк) Царицыно

Хедлайнер — английский певец Джон Ньюман (John Newman)

Миссия фестиваля — быть мостом между британской и русской музыкальной культурой.

24 июня, 18:00, Москва, Парк искусств «Музеон»

Участники: Catfish and The Bottlemen, Ричард Эшкрофт (Richard Ashcroft), вокалист The Verve.

На фестивале будут выступать керченские и приглашённые рок-группы. Также в рамках фестиваля планируются выступления талантливых керченских музыкантов в жанре классической музыки.

24— 25 июня, Крым, Керчь, Аршинцевская Коса, городской пляж Керчи. Вход свободный.

Участники феста: F.P.G., Сурогат, Summer Boys, Херес Янг, Какой Прекрасный День, Junkid, Shpilly Beavers, Киты, Группировка Такси на Дубровку, Два Моря, Amely Sky, The vazeline, Royal Flush, The Pscoff, Случайные пассажиры, Плод, БрэйнВошь, Будни, Angel Da Rock.

Ежегодный петербургский рок-фестиваль, который проводится с 2001 года. Здесь выступают звезды отечественной музыкальной сцены, кроме того, мероприятие дает шанс показать себя молодым рок-группам.

25 июня 12:00, Санкт-Петербург, Стадион ЛЭМЗ

Выступят: Пикник, Вадим Самойлов, Ария, Пилот, Кукрыниксы, Бригадный подряд, Слот, Разные люди, Ангел НеБес, Йорш и победители отборочных туров.

Ведущий — Саша Семёнов.

«Мото-Малоярославец — Russian Bike Week Anniversary»

25-ый юбилейный байк-фестиваль

29 июня — 2 июля, Калужская область, Медвежий луг, г. Малоярославец, Боровское шоссе, пойма реки Лужа. Координаты места проведения: 55.032053, 36.458361

Программа фестиваля условно разделена на происходящее «на земле», «в воздухе» и на сценах. 4 дня, 4 музыкальных площадки, 4 мотоплощадки для соревнований; множество мотоконкурсов и мотосостязаний. В программе выставка ретро и мототехники, выступления каскадёров, исторические реконструкции, катание на воздушных шарах, шоу радиоуправляемых самолетов и вертолетов, катание на мото-дельтапланах. А ночью над площадкой фестиваля ожидается незабываемое зрелище − парад воздухоплавателей!

Бытовые удобства: дрова, вода, вкусная и дешёвая еда, бесплатная парковка, бесплатное место под палатку, душевые кабины, туалеты, безопасность, медицинская помощь.

Участники: Алиса, Louna, Княzz, Глеб Самойлов & The Matrixx (в т.ч песни Агаты Кристи), Тараканы, Наив, Tracktor Bowling, Тролль Гнёт Ель, Distemper, Чёрный Вторник, Кроу, Лампасы, Элизиум, Манго Манго, Чёрный Обелиск, Эпидемия, Нейромонах Феофан, Mordor, Тролль Гнёт Ель, Смех, Йорш, Lori Lori, Знаки, Плаксы, Включай Микрофон! и другие. Всего около 120 музыкальных коллективов!

Масштабный open-air качественной живой музыки, проводимый в таких жанрах, как рок, альтернатива, панк и хип-хоп с 2010 года. Фестивалю свойственна демократичная обстановка нет разделения на фан-зону и вип-секторы. На двух сценах выступают до 70 музыкальных коллективов, а также существуют разнообразные зоны немузыкальных активностей — спортивные и игровые площадки, сувенирные лавки и тематические стенды.

30 июня — 2 июля, Ярославская область, аэродром «Левцово».

Участики:Arcane Roots, Lumen, Noize Mc, Пилот, Тараканы!, Useless ID, Louna, Infected Rain, Глеб Самойлов & The Matrixx, Слот, The Sandinistas, КняZz, ПТВП, Кукрыниксы, СМЕХ, Порт(812), Good Times, Операция Пластилин, Man With A Mission (Япония), Хлеб, 7000$, Порнофильмы, Элизиум, Tess (Франция), Brage (Норвегия), Нуки, Йорш, Жамки, Марлины, Bzik, Ульи, LaScala, Братство Непьющих Девственников, Tabasco Band, Район 5`0, Label, Pranayama, South Bunch, Напасс, Sanetti, The Rockmachine Band, DeCord, Screams, Одна/Вторая, Лучший Самый День, Forsight, Ска’N’Ворд, Включай Микрофон!, Annodomini, Amely Sky и Санчилло / Братецкий, Секретная лаборатория, Тени Свободы, Игрушки, Ангел НеБес, Мамульки Бенд, Sellout, F.P.G., Бригадный Подряд, Travel With The Sun (Швеция / indie-pop), Мураками и DJ Strova 98.

30 июня — 01 июля, Пермский край, г.Лысьва, аэродром. Вход свободный

Хедлайнеры — группы Настя и Ундервуд.

Рок-фестивали России в июле 2017 года

1 июля c 12:00 до 02 июля, 18:00, Московская область, пос. Дубровицы, близ Подольска, Певческое поле усадьбы князей Голицыных.

Выступят порядка 20 коллективов, представляющих историческую ретроспективу культуры разных стран. Хэдлайнерами фестиваля станут Калевала и Калинов Мост.

Организаторы проводят кастинг коллективов, желающих выступить на опен-эйре. Рассматриваются фолк, и фолк-рок-группы.

Крупнейший всероссийский международный фестиваль под открытым небом, объединивший на своей территории jazz, funk, world music, acid-jazz, lounge, jazz-rock, blues и другие музыкальные направления. Каждый год в окружении замечательной архитектуры русских усадеб и замков на фестивале встречаются самые разные творческие люди: художники, дизайнеры, рестораторы, поэты и многие другие. Посетителей ждет масса развлечений на любой вкус: игры и квесты, спортивные состязания и арт-объекты и многое другое.

1 июля, 14:00, Московская область, Красногорский район, Музей-усадьба «Архангельское», 5-й км Ильинского шоссе. Детям до 10 лет вход на фестиваль «Усадьба Jazz 2017» бесплатный.

В 2017 году фестиваль пройдет также в Санкт-Петербурге (29 июля), Екатеринбурге (15 июля) и Воронеже (22 июля).

Сцены Партер, Аристократ, Индикатор, Jazz kids ( для детей).

Участники: Нино Катамадзе & Insight (Грузия), Nils Petter-Molvaer Band (Норвегия), Ester Rada (Израиль), Ezra Collective (Великобритания), Raul Midon (США), Алексей Козлов и группа «Арсенал», Большой Джазовый Оркестр Петра Востокова, Алексей Чумаков, Обе Две, Manizha, Pompeya, Tsvetochnyui 15, АукцЫон, Red Elvises (США), Варвара Визбор и многие другие!

Программа будет дополняться, следите за обновлениями.

Один из лучших московских стадионов, теплый летний вечер, несколько десятков тысяч единомышленников вокруг и, конечно же, звезды мировой рок-сцены, российский концерт каждой из которых становится выдающимся событием.

5 июля 2017, 17:30, Москва, Арена ЦСКА

Участники: System of a Down, Twin Atlantic и Three Days Grace, Louna.

Главное приключение года! Самый масштабный в России рок-фестиваль под открытым небом.

7–9 июля, Тверская область, Конаковский район, Большое Завидово.

Билеты категорий «ВХОДНОЙ», «FAN», «VIP» — именные. Для входа на фестиваль необходимо предъявить билет и оригинал документа, удостоверяющего личность.

Бесплатный вход для детей до 13 лет.

Две сцены — Главная и Наше 2:0.

Участники: Алиса, Браво, Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачёв & Бригада С, Глеб Самойлов & The Matrixx, ДДТ, Дельфин, Калинов Мост, Кипелов, Княzz (При Участии Балу), Кукрыниксы, Мельница, Наив, Найк Борзов, Несчастный Случай, Пикник, Пилот, Серьга, Сергей Бобунец, Сплин, Сурганова и Оркестр, Уматурман, Чиж & Co, Animal Джаz, Анимация, Louna, Lumen, Tequilajazzz, The Hatters, 25/17 и многие-многие другие.

«Alfa Future People» (AFP)

Международный фестиваль электронной музыки и передовых технологий.

7–9 июля , Нижний Новгород, Большое Козино, тайный аэродром на берегу Волги.

Участники: Hardwell, Pendulum, Don Diablo, Oliver Heldens, Boris Brejcha, Nervo, W&W, Cosmic Gate, Dyro, Blasterjaxx, Dubfire, Apashe, Borgore, GusGus, Swanky Tunes, Malaa, Netsky, Zatox, Infected Mushroom, dOP, Gui Boratto, Miss Kittin & The Hacker, Tiga, Triange Sun, Jauz и многие другие.

Зона технологий продемонстрирует последние технологические достижения, невероятные скутеры, «ручные» роботы и удивительные автомобили, а также интерактивные аттракционы и выставка гаджетов, поражающих воображение!

Зрителей AFP 2017 ждут американский футбол, футбол, доджбол, pole dance, баскетбол, workout, волейбол, фрисби, йога, лазертаг, скалодром, батут, фитнес.

Рок, блюз, джаз, авторская песня, арт-пространства. Бесплатный, некоммерческий фестиваль.

6–9 июля, Ленинградская область, пос. Орехово, озеро Фигурное.

Участники рок-сцены: Аццкие Ускорители, Реаниматоры, Эстер, Бумажное Солнце, Гостиный двор, Каменное Небо, The ТКАЧИ, ХА.МЫ, Дмитрий Бациев, ТингТаун, Самолёт Максим, Рок Штат, Радио Раскольнико, Живая Рыба, Тим Тайлер, Метанойя, Пульс Неразрешения и др.

«Джазовые сезоны в Ленинских Горках»

8 июля, 19:00 — 9 июля до 23:00, Москва, Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Участники: OREGON/СШАЭ, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Трио Олега Аккуратова, Tony Momrelle/Великобритания, Zventa Sventana, New Allegro Николая Левиновского и Игоря Бутмана с проектом «Легенда»

8 июля 2017, с 15:00, Москва, Центр городской Культуры «Правда».

5 сцен, 50 групп и исполнителей со всего мира.

Российские участники: Утро, Наадя, Ploho, uSSSy, Тема Креста, Shortparis, Хаски, Слава КПСС / Гнойный, Щенки, ЛСП, Пасош, Ic3peak, Moa Pillar, Слава КПСС (Гнойный), Sonic Death, 4 позиции Бруно, Есть есть есть с программой 2H Company, Shortparis, Lucidvox, БЦХ, VERBLUDES, Love Cult, ЭЛЕКТРОФОРЕЗ и другие. Список артистов будет пополняться.

Зарубежные участники: американский электронщик Лотик, панки из Дании Iceage, исполнительница экспериментального попа из Швейцарии Аиша Деви (Aïsha Devi), ирландские нойз-рокеры Girl Band, британский колдвейв-дуэт KVB, базирующиеся в Берлине японские авангардисты Group A, битмейкер из Барселоны Filastine, а также нью-йоркский уличный брасс-бэнд Too Many Zooz. Беларусь будет представлена группой SUPPER BESSE, а Украина — харьковской командой Пошлая Молли.

«Sun Drums Fest»

Фестиваль этнических барабанов и музыки. Слияние Человека, Природы и Ритма!

Барабан во многих культурах считается символом солнца. Июль, самый солнечный месяц лета, — это идеальное время для проведения яркого фестиваля этнических барабанов. В этом году он станет юбилейным, а потому особенным.

Планируется более 20 мастер-классов по джембе, дундунам, дарбуке, кахону, хэнгдраму, австралийскому диджериду, бразильским барабанам, песням, танцам и другим направлениям.

14 июля, 12:00 — 16 июля, до 17:00, Московская область, Серпуховский р-н., дер. Злобино, Земля РаДА, 90 км от Москвы

На территории построены домики для проживания, можно жить и в палатках.

Участники: Sofoli, Liberia, Кирилл Ошеров, Osebo, Samba Real, Александр Остапенко, Александр Karnash Карнавалов, Kalou Kouyate, Ndiaga Sambe, Андрей Богданов, Ивонна Фрейдман, Сергей Калачев, Alex Kseno, Юрий Посыпанов и др.

Трёхдневный концерт с участием легендарных музыкантов тяжелой сцены. Киловатты звука, рёв моторов и гитар, атмосфера драйва и угара!

14 июля 2017, с 19:00 — 16 июля до 20:00, Московская область, Пушкинский р-н, д. Раково, Спортивно-развлекательный комплекс Х-Арена.

Участники: Артур Беркут, Annodomini, AURON, Rose of Steel, Прохожий, Феникс и Тарантул, B.T.R., Иначе, НабатЪ, Джетэ, O.S.A., Ночная смена, Пси-Отряд, Хоть кого, ВИ НО, Little Donkey Flight, SVO, Валерий Скородед, Легион, Вадим Степанцов и Бурлеск-Оркестр, Easy Dizzy: AC/DC Tribute, KRUGER. В программе фаер шоу, стрип шоу, off road соревнование, любительский триал, каскадер шоу.

Арт-площадка и ярмарка одновременно, мощный молодежный проект, созданный для встреч творческих людей, которые не боятся двигать свои идеи и проекты.

14 июля с 19:00 — 16 июля до 22:00, Московская область, Ленинский р-н, д. Григорчиково, база отдыха «Мечта».

Участники: Оргия Праведников, Собаки Качалова, Гринго, Глупые треугольники, Downcast, ДеньВосьмой, Хоть Кого, Футы-Нуты, Гуша Катушкин, Один на один, Комбо джаз, Свобоdа, Kirma и другие.

Фестиваль «Улетай» проводится с 2007 года и ежегодно собирает под открытым небом несколько тысяч зрителей и около трехсот музыкантов со всей России. Участниками становятся коллективы из Удмуртии, Татарстана, Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

14–16 июля, Ижевск, п. Нечкино, СТЦ Нечкино.

Участники: ДДТ, Ария, Lumen, Louna, Слот, F.P.G, Good Times, Annodomini, Михаил Башаков, Алексей Вдовин, Кукрыниксы, Тараканы, Северный Флот, Анимация, Порнофильмы, LaScala, Indulgencia, Annodomini, Скаnворд, Медвежий угол, Год змеи, и др.

29–30 июля, Московская область, г. Истра

Участники: Louna и другие (список уточняется)

Крупнейший в Москве фестиваль на открытом воздухе, ежегодно собирающий на своей территории более 50000 человек. Фестиваль Пикник «Афиши» предлагает уникальную музыкальную программу: на нескольких сценах выступают самые интересные и актуальные музыканты со всего мира.

29 июля, 14:00, Москва, Парк «Коломенское»

Участники-хедлайнеры Kasabian, Foals, Грибы, ГШ. Полный список будет представлен позднее.

Рок-фестивали России в августе 2017 года

(список фестивалей будет пополняться, следите за обновлениями)