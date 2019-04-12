Рок-песни о космосе, звездах и вселенной на русском языке

Пятьдесят восемь лет назад — 12 апреля 1961 года — в космос поднялся первый человек. Его имя — Юрий Гагарин. А дата эта ежегодно отмечается как День Космонавтики. Музыкантов, как всех творческих людей, всегда манило небо, звезды, галактики. И песен об этом много. Вот лишь некоторые из них, написанные на русском языке.

Гагарин — Ундервуд. Главная песня космического праздника:

Юра — Воплі Відоплясова. Тоже про Юрия Алексееча. На украинском языке, но заголовок публикации менять не будем:

Звёзды 3000 — Смысловые Галлюцинации. Тоже про Юру немного.

Белка и Стрелка — Мегаполис. Про первых собачек в космическом пространстве.

На Марсе классно — Noize MC. Но мы послушаем другую — «Вселенная бесконечна?», тем более, что на нее есть офф.видео:

Астронавты — Краснознамённая дивизия имени моей бабушки

Верхом на звезде — Найк Борзов.

Инопланетный гость — Мумий Тролль. С концерта в Горбушке в 1998 году:

Ракеты — Земфира. Из музфильма-концерта «Зелёный театр в Земфире»

Космонавты — Ляпис Трубецкой (OST «Звездный ворс»)

Космонавт — Lumen.

Космонавт — Хуй Забей.

Манго-Манго — Таких не берут в космонавты.

Чёрная вода — Ground beat . Клип посвящен станции МИР и снят на ее макете в центре подготовки.

На своей Луне — Мертвые Дельфины.

Американцев сдали (Я живу на моей Луне) — Чехов.

Animal ДжаZ — Космос (OST «Территория Джа», 2012)

И закончить хочется песней из детсва. Самая космическая и волшебная. БГ и А. Васильев «Песня о Звёздах» из к/ф «Красная Шапочка», исполненная на съемках программы «Неголубой Огонёк» телеканала «REN-ТВ» в конце 2004 года .





Прости нас, Юра! Мы всё про....