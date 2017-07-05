Самые популярные гитары рок-музыкантов

Множество моделей гитар получили всемирную популярность, и эти имена знает каждый меломан — Gibson, Fender, Ibanez...

Популярность гитары обретают по двум причинам:

ее популяризирует изготовитель, после чего гитару присматривает какая-либо рок-звезда и о ней узнает широкая аудитория;

с гитарой выступает известный музыкант, что впоследствии делает из нее практически икону.

Такие модели гитар, после получения признания у звезд рока, становятся культовыми и зачастую обретают некую свою индивидуальность, характерную их владельцу. Даже не будучи музыкантами, рок-фэны начинают отличать их по звуку на слух.

Электронные, акустические и полуакустические, случайно купленные за пару сотен долларов или сделанные на заказ, они вошли в славную историю джаза и рок-н-ролла и произвели настоящую революцию в мире музыки. Ранние модели различных гитар ныне ценятся как редкие коллекционные экземпляры.

Какие же гитары наиболее популярны в среде рок-музыкантов и узнаваемы у их поклонников?

Наш небольшой экскурс в мир самых известных гитар в рок-музыке расскажет об инструментах, определивших стиль тех, кто творит на них свою музыку, в свою очередь, оказывая влияние на развитие всего жанра.

Fender Stratocaster

Об инструменте мечтают все, кто хочет стать рок-музыкантом. Одна из самых узнаваемых гитар во всем мире, она известна во многом благодаря Джими Хендриксу, человеку-легенде, которого еще при жизни называли гениальным музыкантом. Со своим белым Стракокастером Хендрикс выступал на легендарном Вудстоке и он же поджег ее на фестивале в Монтерей. Гитара Fender Stratocaster изображена на установленном на могиле музыканта памятнике.

Fender Mustang

Электрогитара попала в производство еще в 60-х и была необычайно популярна у серф-рокеров. Но в 90-х она стала инструментом-иконой гранжа, после того, как ее взял в руки Курт Кобейн. Ее облюбовала и супруга лидера Nirvana Кортни Лав.

За несколько грязное звучание эту модель возлюбили музыканты, играющие альтернативную музыку. Звуком струн этой гитары поднимали стадионы Патти Смит, Джон Фрушанте (Red Hot Chili Peppers), Джон Маклафлин, Алекс Тёрнер (Arctic Monkeys), Брайан Молко (Placebo) и многие многие другие!

Gibson Les Paul

Гибсон Лес Пол — громкий символ мирового рока, самые желанные и дорогие электрогитары в мире. Это первая гитара с цельной декой, она была разработана с участием джазового гитариста и изобретателя по имени Лес Пол в 1950 году в США. Гитара стала ответом на повальное увлечение публики электрогитарой после появления Fender Telecaster.

Линия гитар Les Paul включает в себя различные модели, серии которых всячески обновляются. Потому те, кто впервые решил купить инструмент, могут заглянуть в магазин гитар, где будут представлены модели бессмертного классического дизайна либо современное виденье почитаемой нетленки. Продукцию этой компании можно увидеть и под другими брендами: Epiphone, Kramer Guitars, Steinberger, Tobias, Valley Arts и Kalamazoo.

За подлинные модели Les Paul 1950-х годов отдавали сотни тысяч долларов, и это не удивительно, ведь на протяжении первого десятилетия было выпущено менее двух тысяч копий модели. Инструмент использовали Кейт Ричардс из Rolling Stones и Джими Пейдж из Led Zeppelin, блюзовый гитарист-виртуоз Джефф Бек, соло-гитарист The Beatles Джордж Харрисон, Эрик Клэптон и другие легенды мирового рока.