Типы клавиатур акустических клавишных инструментов

При выборе пианино или фортепиано большое внимание следует уделять типу клавиатуры, ведь именно от нее зависит удобство игры на инструменте. Несмотря на большое разнообразие клавишных, существует не так много разновидностей клавиатур, однако, каждый тип обладает определенными особенностями, которые обязательно следует учесть при покупке клавишных. Чтобы не ошибиться с выбором, давайте более подробно рассмотрим каждый вид клавиатуры.

Немного истории

Клавишные инструменты являются одними из древнейших в мире. Первые их аналоги были обнаружены еще в Древней Греции. Именно в этой великой античной стране было изобретено первое подобие органа, праотцом которого является исследователь, изобретатель и ученый Ктесибий. Он сконструировал специальный насос, подающий под давлением воду по трубам разного диаметра и длины, тем самым формирующий звуковые колебания. За многие века первобытная версия органа претерпела немало изменений и усовершенствований, пока она не стала такой, какой хорошо известна нам сегодня.

Большие конструктивные изменения коснулись системы подачи воды, а позднее и воздуха. Изначально управление осуществлялось при помощи специальных рычагов и задвижек. Но в середине VI века на смену этой системе пришла современная клавиатура.

Орган относится к группе духовых инструментов, поскольку звукоизвлечение происходит за счет воздуха. Но поскольку в Средневековье инструмент обзавелся клавиатурой, то его можно считать представителем клавишных. Он пользовался большой популярностью по всей Европе, а также на его базе было изобретено пианино, фортепиано, клавесин и другие клавишные.

Классификация инструментов и типы клавиатур

В зависимости от способа звукоизвлечения и конструктивных особенностей инструментов, их можно разделить на следующие виды:

щипково-клавишные — образование звука осуществляется путем защипывания струны специальной пластиной;

язычковые — мелодия формируется благодаря колебанию язычков,управление которыми осуществляется при помощи клавиатуры;

пневматические — как несложно догадаться из названия, звук образуется путем подачи под давлением воздуха по трубам разной длины и диаметра;

ударно-клавишные — образование звука происходит посредством удара молоточкового механизма по струнам.

Что касается типов клавиатур, то их всего две — статическая и динамическая. Вторая разновидность более функциональна и предоставляет музыкантам широкие возможности, поскольку на звучание влияет не только нажатие определенной клавиши, но и сила нажатия, в то время как в случае со статической, имеет значение только само нажатие. Поэтому, если вы хотите заниматься музыкой профессионально, то лучше покупать инструменты с динамической клавиатурой.

Виды клавишных инструментов

Современный ассортимент клавишных инструментов очень разнообразен. В продаже можно найти огромное количество различных моделей, обладающих определенным функционалом. Но условно все инструменты делятся на два вида — акустические и электронные. В первых за звукоизвлечение отвечает система молоточков и струны, а во вторых — процессор с набором пресетов. Несмотря на то что они очень похожи, тем не менее есть и множество различий. Цифровые инструменты являются более современными. В них реализовано множество функций, позволяющих пианистам не только исполнять музыкальные композиции, но и записывать их в домашних условиях, а также создавать полноценные произведения, в которых звучание клавишных будет сопровождаться аккомпанементом из других инструментов.

Акустические клавишные инструменты обладают довольно большими размерами, поэтому разместить их дома, особенно если вы проживаете в небольшой квартире, будет довольно проблематично. Помимо этого, их очень сложно освоить без посещения репетитора. Но если вы хотите заниматься музыкой, то можно начать с гитары, купить которую можно здесь Gitaraist.ru.