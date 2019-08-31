Три концерта этой осени в Петербурге, которых мы так ждали

 

31 августа 2019 года

Концерты, на которые мы хотим обратить твое внимание, читатель — это не только рекомендация редакции, основанная на наших личных пристрастиях. Мы расскажем о концертах, что могут ускользнуть от твоего взгляда, а между тем, такое ну никак нельзя пропустить! Если, конечно, ты настоящий меломан и ценитель хорошей музыки, а не тот случайный посетитель концертов и фестивалей, которого «просто позвали друзья».

Doro в «Зале»

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Парни, которым «чуть за сорок» помнят даму своих подростковых грёз, если, конечно,они примкнули к модному в 80-х-90-х движению «металлистов». Впрочем, Доро Пеш или Doro могла обаять не только фэнов heavy-metal. Её песни не столь уж и тяжелы, а сила таланта и харизмы этой «металлической» немки не оставляли равнодушным любого, кто ставил на «play» кассету группы Warlock. На сей раз Doro приедет с новым альбомом — первым за целых шесть лет. «Forever Warriors, Forever United» — сольный «двойник», который высоко оценили поклонники и капризные критики. Купить билет на концерт мечты юности нужно прямо сейчас, ведь свое новое творение Доро представит уже 6 сентября в питерском клубе «Zal».

White Lies в «Космонавте»

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Лондонская группа White Lies покорила британский чарт своим ударным треком «Farewell To The Fairground» с одноименного дебюта 2009 года. Да, ровно десятилетие назад они появились на инди-сцене. Отметить юбилей музыканты решили новым альбомом, который несмотря на 10-ку в возрасте, наречен именем «Five». Музыканты полны сил, они признались, что считают вышедшую пластинку началом новой и захватывающей для них главы. Результат работы — более сложный и смелый, в сравнении с предшествующими, саунд и... немного лирики. Ждем White Lies 26 сентября в «Космонавте».

A-ha в «Ледовом»

Норвежcкое трио прощалось с нами, прокатившись с финальным туром, но ощутив второе дыхание, полетело по миру снова. Они словно начали все сначала — и ныне колесят, оживив дебютный альбом «Hunting High and Low», которым когда-то и покорили сердца миллионов. И правильно, ибо музыка a-ha бессмертна и спустя три десятилетия. Эту простую истину продемонстрируют и аншлаги на концертах, которые неминуемо случатся. Потому билеты на a-ha уже пора брать, ведь времени осталось не так уж и много. В Питере они выступят 20 ноября в «Ледовом Дворце». Главный хит «Take on Me», а также «The Sun Always Shines onT.V.» и давшая имя пластинке «Hunting High and Low» — это все с того потрясающего альбома, который будет исполнен целиком.

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