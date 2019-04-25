Из гаража в лучшие студии Лос-Анджелеса: творческий путь Евгения Прокопенко

Знакомясь с творчеством новой для себе группы, большинство не обращает особого внимания на барабанщика. Слушатель воспринимает композицию целиком, изредка выделяя для себя вокалиста и цепляющие гитарные рифы. Тем не менее, представить рок-группу без мощных барабанов практически невозможно, как невозможно представить себе успех популярных проектов Вельвеt, Lera Lera, 4POST и Либидо без ярких партий барабанщика Жени Прокопенко.

Начало музыкальной карьеры

Как и многие рок-музыканты, Женя начинал свой творческий путь в сыром гараже вместе с друзьями по двору. Участники первого коллектива Евгения были еще детьми 11-13 лет, но идея о создании собственной рок-группы заставила их серьезно взяться за освоение инструментов. Как говорит сам Женя, тогда он не выбирал барабаны, установка сама выбрала его.

Чтобы быть в состоянии играть кавера на песни любимых групп и создавать собственную музыку, все ребята брали уроки у более опытных музыкантов. Тогда Евгений начал уделять музыке существенную часть своей жизни, что продолжает делать до сих пор.

Состав школьных музыкальных команд менялся, но Женя держался за свое место в ритм-секции и уже тогда понимал, что это надолго. Так, за постоянными репетициями, проходили годы. А годы тренировок всегда приносят свои плоды.

Первые успехи

В 2003 году в родном городе Евгения Белгороде была основана поп-рок группа «Либидо». Ребятам удалось создать музыку, которая вошла в историю российского рока. Уже через год после начала концертной деятельности «Либидо» получили признание и предложение о сотрудничестве от ведущего в России музыкального лейбла «RDM». Так был записан первый студийный альбом.

Команда пользовалась популярностью как в России, так и в странах бывшего СНГ, их композиции стали саундреком к популярному молодежному сериалу «Студенты», после чего группу стали чаще приглашать на крупнейшие рок-фестивали. В 2008 году «Либидо» выступили на масштабном фестивале рок-музыки «Нашествие», после чего их даже пригласили играть на главной сцене празднования Дня города Москвы.

Сегодня коллектив может похвастаться 5 студийными альбомами, множеством синглов и видеоклипов. Несмотря на то, что Евгений Прокопенко в этом проекте был сооснователем «Либидо» и соавтором музыкальных композиций, в 2008 году он принял решение идти дальше.

Любовь к музыке и концертной деятельности не позволяла Жене ограничиваться одним коллективом, поэтому параллельно с работой в «Либидо» барабанщик участвовал еще в одной легендарной группе. Коллектив «Магнитная Аномалия» заслуженно считается одним из самых самобытных и значимых на российской рок-сцене начала двухтысячных. Группа показала публике необычное звучание и провокативные тексты, что в то время было беспроигрышной стратегией.

Песни «Магнитной Аномалии» стали гимном поколений, привлекли внимание именитых продюсеров, и помогли коллективу завоевать сердца множества поклонников. Женя привнес многое как в концертную, так и в студийную деятельность коллектива, что вело к новым успехам и новым навыкам. В 2013 году группа распалась, но, так как параллельно Евгений уже работал с перспективной молодежной командой «Вельвеt», этот печальный факт не отразился на карьере барабанщика.

Вельвеt, Lera Lera и 4POST

Песни российского коллектива «Вельвеt» взорвали радиостанции по всей стране, регулярно выбивались на верхние позиции хит-парадов, а трек «Прости» продержался в чарте «Русского Радио» более 27 недель. В 2010 коллектив стал лауреатом престижной премии «Золотой граммофон». Также в этот период команду наградили вторым «Золотым граммофоном» в 2011 году за песню «Нанолюбовь».

Евгений Прокопенко работал с известным украинским лейблом «КРУЖЕВА МЬЮЗИК», который продюссировал эпатажный украинский проект Quest Pistols, экс-ранетку Леру Козлову и другие успешные коллективы. Женя внес существенный вклад в развитие проекта Lera Lera, с которым они объездили всю страну и ближайшее зарубежье, выступая «вживую» с песнями их дебютного альбома. В 2010 году Lera Lera была признана певицей по версии музыкального телеканала RU.TV.

Широкую популярность Женя получил как барабанщик группы «4POST», фронтменом которой был скандально известный певец и актер Дмитрий Бикбаев. Коллектив был многократным номинантом различных музыкальных премий (RU.TV, MusicBox и пр.), участвовал в отборочных турах на «Евровидение-2012». В копилке группы множество активно ротируемых видеоклипов, сольные выступления в клубах и на открытых площадках, постоянные публикации в популярных молодежных журналах и эфиры на телеканалах.

Drum Cast

Поработав в различных музыкальных направлениях, получив бесценный опыт концертной и студийной деятельности, в 2013 году Женя с Ильей Зеленовым и Сергеем Штепой создали яркое шоу профессиональных барабанщиков Drum Cast. После дебюта на столичных клубных площадках многие звезды изъявили желание сотрудничать со смелым и нестандартным коллективом. Drum Cast отметились сотрудничеством со Светланой Лободой, Ромой Желудем, группой «Маяковский» и Митей Фоминым. С последним даже удалось выступить на открытии Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Новая жизнь в США

Перебравшись в Лос-Анджелес, Евгений Прокопенко не сомневался в том, что его карьера получит эффектное продолжение в новой стране. Так и случилось, уже в 2017 году Женю пригласили играть в калифорнийскую рок-группу Sick Mystic. До появления Жени группа искала свой стиль и звучание, но как только музыканты стали работать вместе, им удалось достичь высокого профессионального и личного взаимопонимания, что ощутимо сказывается на качестве их треков. В 2019 году Sick Mystic презентует новый альбом и начинает свой тур по США. Первый сингл пластинки уже получил множество позитивных отзывов.

Сегодня Евгений признается, что рок-музыка для него — это навсегда, поэтому он полностью посвящает себя работе с Sick Mystic и постоянным репетициям, работает над новыми записями и выступает в разных клубах США. С момента первых репетиций в гараже прошло много лет, за это время Евгений достиг поразительного мастерства, получил множество премий и работал с лучшими из сферы шоу-бизнеса, но, как и раньше, любовь Жени к делу его жизни безгранична, а потому он не собирается останавливаться на достигнутом.