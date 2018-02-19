10 лет без Летова

Несколько редких фотографий последних лет жизни лидера ГрОб.

19 февраля 2008, а это уже 10 лет назад, умер лидер Гражданской обороны Егор Летов. С сегодняшнего дня в кинотеатрах начинается показ документального фильма «Сияние обрушится вниз», в основе которого последний концерт Г.О, прошедший в Екатеринбурге незадолго до смерти Летова. Расписание по городам можно найти здесь.

Интересный материал подготовило интернет-издание «Медуза», представив интервью басистки группы и вдовы Летова Натальи Чумаковой — она рассказывает о творческом и повседневном быте Гражданской обороны. В материале представлено несколько редких фотографий последних лет жизни лидера ГрОб.

Ниже представлен фрагмент фильма — исполнение песни «Долгая счастливая жизнь».

«...это очень важная песня. Я надеюсь, что те, кто ее слушает, понимают, что это песня мрачная до последней степени. Она всегда была очень значимой частью программы. Когда мы ее играли, у меня всегда просто слезы стояли в глазах. Для меня — это самая страшная песня. Поэтому когда мне желают долгой счастливой жизни, например, на день рождения, у меня, конечно, возникает некоторый когнитивный диссонанс».

— прокомментировала это видео Наталья Чумакова «Медузе».

Игорь Летов, больше известный под псевдонимом Егор, родился 10 сентября 1964 в Омске, и умер, когда ему было 44 года. Он начинал барабанщиком в группе «Поп-механика». Группу Гражданская Оборона Егор Летов организовал в 1984 году.