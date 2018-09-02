И снова «3 сентября». Кавера на песню Шуфутинского в стиле рок

День 3 сентября называют «шуфутинов-день».

Когда приходит эта дата, на Руси принято петь песню Михаила Шуфутинского, которая так и названа — «3 сентября». Помните же:

Я календарь

Переверну

И снова третье сентября

[...]

Ведь было все у нас всерьез

Второго сентября

Песня-мем!

Ее написал Игорь Крутой на стихи Игоря Николаева.

Вот и мы не желаем нарушать традицию, однако, поскольку воспевать песни стиля шансон не в компетенции (и не в концепции) DayMusic.ru, предлагаем читателям сделать по-нашему. И вот вам несколько рок-каверов знаменитой песни Шуфутинского!

В этом рок-варианте есть и забавный фриковый видеоряд.

Paul Baldhill — Третье Сентября (3-е сентября) [Шуфутинский cover]

Недостаточно жестко и вокалист слишком сладок? Вот уже версия песни с жестью.

Abnormal Sadist Шуфутинский полухардкор кавер.

Любой шансон хорошо ложится на ска. И вот пример:

ClockWork Times — 3 сентября:

И этой версии DayMusic отдает первое место!

С любимыми не расставайтесь!

Песню запе-вай!