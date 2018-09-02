И снова «3 сентября». Кавера на песню Шуфутинского в стиле рок
День 3 сентября называют «шуфутинов-день».
Когда приходит эта дата, на Руси принято петь песню Михаила Шуфутинского, которая так и названа — «3 сентября». Помните же:
Я календарь
Переверну
И снова третье сентября
[...]
Ведь было все у нас всерьез
Второго сентября
Песня-мем!
Ее написал Игорь Крутой на стихи Игоря Николаева.
Вот и мы не желаем нарушать традицию, однако, поскольку воспевать песни стиля шансон не в компетенции (и не в концепции) DayMusic.ru, предлагаем читателям сделать по-нашему. И вот вам несколько рок-каверов знаменитой песни Шуфутинского!
В этом рок-варианте есть и забавный фриковый видеоряд.
Paul Baldhill — Третье Сентября (3-е сентября) [Шуфутинский cover]
Недостаточно жестко и вокалист слишком сладок? Вот уже версия песни с жестью.
Abnormal Sadist Шуфутинский полухардкор кавер.
Любой шансон хорошо ложится на ска. И вот пример:
ClockWork Times — 3 сентября:
И этой версии DayMusic отдает первое место!
С любимыми не расставайтесь!
Песню запе-вай!