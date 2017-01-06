70 лет назад, 6 января 1946 года родился её автор Сид Барретт (Roger Keith «Syd» Barrett) — британский музыкант, поэт, композитор, художник, основатель рок-группы Pink Floyd.

Баррет ушел из жизни 10 лет назад, в июле 2006 года.



Arnold Layne («Арнольд Лейн») — первый сингл рок-группы Pink Floyd, написал ее Сид. В марте 1967 года группа подписала контракт с фирмой EMI, и после выхода в свет песня достигла 20-го места в хит-параде Великобритании. Песня стала хрестоматийным примером британской психоделии и положила начало новой эре в поп-музыке.

Популярный британский диджей Джон Пил включил песню в так называемый Peelennium, список композиций, представлявших музыку ХХ столетия. Она была упомянута также в книге музыкального журналиста Брюса Поллока «7500 наиболее значительных песен 1944–2000». В 2006 году песня вошла в список «50 лучших британских треков за всю историю», составленный журналом Mojo, а позже она заняла 56-е место среди «100 записей, изменивших мир», по версии того же издания.

О чем же песня и что такое Арнолд Лейн? Можно догадаться, что это имя. Это рассказ о трансвестите, который ночью при свете луны похищал с верёвок женское белье, а потом перед зеркалом наряжался в похищенное. Песня основана на реальном эпизоде из кембриджской юности Барретта и другого участника группы, Роджера Уотерса. Матери обоих будущих «флойдов» сдавали комнаты студенткам местного колледжа, и в саду за домом на верёвках сушились гирлянды женского нижнего белья. Вся местная общественность была взбудоражена, когда вдруг ночью это бельё стало исчезать.

Реакция на появление такого необычного персонажа была неоднозначной. Одни назвали песню грязной, другие, наоборот, умной и ироничной. Сам автор вовсе не стремился вызвать скандал: «Я просто написал песню. Арнольд Лейн — такое милое имя... И я подумал, что у него должно быть хобби...».

Из-за неоднозначности тематики песни, радиостанции отказывались передавать ее в эфир, но даже несмотря на это, сингл поднялся на 20-е место британского чарта. Радио пошло в отказ, а телек спас, когда Pink Floyd впервые выступили с песней на престижной телепередаче Top of the Pops, после чего их имя стало известным всей Британии.



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