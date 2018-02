Второе название трека блогера Стаса Давыдова — «Я буду др..ь».

Премьера клипа популярного блогера Стаса Давыдова «День Cв. Валентина (Я Буду...)» набирает в День Влюбленных сотни тысяч просмотров. Откровенный рассказ о мнимых прелестях этого праздника по настроению перекликается с давней песней о другом неоднозначном красном дне календаря — 8-м марта —"Дурацкий Праздник" группы Бахыт Компот.

Текст написано на песню «I Met You In The Summer» исполнительницы Loving Caliber.

С праздником!