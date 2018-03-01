Навстречу выборам — Вася создал свою собственную «агитку»

1 марта была представлена новая песня и новое видео Васи Обломова с ее автором в главной роли. Эта работа музыканта рекомендована широкому кругу россиян — как тех, кто определился с выбором и знает, за кого нужно правильно голосовать, так и тех, кто еще колеблется, размышляя о целесообразности похода на избирательный участок.

В то же время текст песни не несет в себе пропаганды каких-либо идей и кандидатов, а просто повествует о жизни и бытовом укладе простого русского человека из глубинки.

И оказывается, жизнь — налаживается!

Который год, всё без конца — жизнь налаживается!

Но, при этом, видео не рекомендуется для просмотра в кругу семьи.