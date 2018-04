Ведущая Mtv-Россия Тутта Ларсен назвала это видео одним из тех, что «сносили крышу напрочь» во времена ее работы на когда-то самом популярном телеканале.

Все, кто уже успел посмотреть новое видео ютьюб-блогера Юрия Дудя про «золотой период» телеканала Mtv-Россия, освежили в памяти этот клип. Кто еще не добрался до воспоминаний телеведущих об их работе на музыкальном телеканале, который был самым крутым в конце 90-х—начале нулевых, могут начать путешествие в юность с этого видео проекта UNKLE. Потому что все равно к нему придется вернуться в ходе просмотра. Ну а тем, кто не желает смотреть ничего из вышеописанного, если вам, при этом, далеко за 30-ть, мы хотим сказать, что у вас нет сердца!

«Наиболее запоминающимися для меня были клипы группы UNKLE — „Rabbit in Your Headlights“ и „Be There“. Второй был просто настоящим ударом под дых — я не буду рассказывать чем он кончается — у этого клипа такой финал! Его надо смотреть до последней секунды... Потому что всё происходит в последние три секунды. А мы смотрели в прямом эфире. Включаются камеры — а у меня просто слов нет. Я онемела просто, у меня такой шок, я не могла начать несколько секунд и продолжить передачу». — рассказала о съемках одного из выпусков программы «20-ка самых-самых» на Mtv ее ведущая Тутта Ларсен.

«Be There» — песня британской электронной группы Unkle. Она была записана DJ Shadow вместе с британским музыкантом Яном Брауном, чей вокал и звучит в треке. Песня была представлена в 1999 году в бонус-треках альбома «Psyence Fiction» и была выпущена в качестве второго сингла. Трек, по сути, является вокальной версией инструментала «Unreal» из «Psyence Fiction». К слову, в создании пластинки приняли участие множество именитых музыкантов, среди которых Том Йорк (Radiohead), Ричард Эшкрофт (The Verve), Майк Ди (Beastie Boys) и Джейсон Ньюстед (Metallica).

В главной роли в клипе снялась актриса Эмма Гриффитс Малин (Emma Griffiths Malin), локацией была выбрана станция лондонского метро Mornington Crescent.