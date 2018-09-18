Говард Стерн пригласил Пола Маккартни на свое радио-шоу

Смотреть видео эфира ►

Американский радио- и телеведущий Говард Стерн¹ взял интервью у Пола Маккартни, пригласив музыканта в эфир своей программы «The Howard Stern Show» на радио Sirius XM. Говард встретился с Полом в связи с выходом нового альбома битла — 17-го студийного сольника «Egypt Station»².

На протяжении 90-минутого интервью Маккартни вспомнил эпизоды своей молодости, первую встречу с Джоном Ленноном, причины, которые на самом деле привели к распаду «Битлз», и рассказал, почему он любит писать новые песни и не устает делать это.

Фрагмент интервью Пола Маккартни Говарду Стерну можно увидеть ниже, а текстовое изложение некоторых его моментов можно найти на сайте ведущего.

Прим.:

¹ В нашей стране Говард Стерн известен во многом благодаря комедии «Части Тела» (Private Parts), которая была снята 1997 году на основе автобиографии ведущего. В художественном фильме Стерн вместе с некоторыми его друзьями и коллегами по радио сыграли самих себя. Фильм оказался коммерчески успешным.

² Пол Маккартни отправился в тур «Freshen Up», в ходе которого представит свой новый альбом. Он планирует сыграть 22 концерта на трех разных континентах.