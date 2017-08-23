55 лет вокалисту манчестерской группы Happy Mondays Шону Райдеру

Группа стала основоположником так называемого «манчестерского саунда».

The Happy Mondays были олицетворением темной стороны британской рейв-культуры рубежа 80-х и 90-х годов. Гопники от инди-музыки, хулиганы, неотесанные мужланы и законченные наркоманы, вышедшие из депрессивных пригородов индустриального Манчестера, они стремительно взлетели на музыкальный Олимп и так же стремительно с него рухнули, пройдя весь путь всего-то за четыре года.

Их музыка была хаотичной смесью из сбивчивых фанковских ритмов, грязноватых гитар и монотонного, с лениво-угрожающими интонациями вокала Шона Райдера (Shaun Ryder) и часто полусвязными текстами, густо приправленными наркоманским сленгом. Однако, даже быстро исчезнув, Happy Mondays оставили после себя удивительно влиятельное музыкальное наследие, позволившее выйти из андеграунда таким исполнителям как EMF, Primal Scream, Underworld и Chemical Brothers. Первые опыты скрещивания дэнс и альтернативы — их рук дело.

Группа несколько раз воссоединялась, функционирует и поныне. В 2007-м году музыканты выпустили свой пятый альбом «Uncle Dysfunktional», который стал их первым студийным релизом за 15 лет. В те времена DayMusic.ru побывали на концерте Happy Mondays в Москве (а здесь фото с концерта).

Их музыка создаст настроение и некоторые их песни невозможно не знать.