Алиса Вокс о творчестве и немного о личном

Новое интервью экс-вокалистки группы Ленинград, а ныне сольной исполнительницы.

Поговорили не только о творчестве, но и немного о личном — разводе с мужем и типажах мужчин. И о путешествиях. Яркие впечатления у Алисы оставили Италия и Венгрия. Из стран, в которых не была, но хотела бы увидеть прежде всего, певица назвала Мексику, Таиланд, Индию, Португалию и Испанию. Алиса рассказала, о том, как начала заниматься музыкой и своих первых выступлениях. Не обойден пресловутый вопрос расставания с Сергеем Шнуровым — уход это был или все-таки, увольнение. Одной из любимых групп, оказавших влияние на нынешнее творчество Алисы в стиле синт-поп, гостья студии назвала Pet Shop Boys.

Кстати, что касается музыки — в сообществе Алисы Вокс Вконтакте сообщается, что на днях появится новая песня, а уже во второй половине февраля стоит ждать мини-альбом «Звёзды».

Ближайшие концерты пройдут 23 февраля в Санкт-Петербурге и 25 февраля в Москве.