Артемий Троицкий раскрыл детали сценария фильма Кирилла Серебренникова о Викторе Цое

Там будет еще и... Майк! Но, теперь по порядку...

Музыкальный критик Артемий Троицкий раскрыл дополнительные подробности сюжета фильма «Лето» о Викторе Цое, который планирует этим летом снимать режиссер Кирилл Серебренников. В новом сюжете своего видеоблога Троицкий рассказал о своем взгляде на ситуацию, которая сложилась вокруг режиссера и его в «Гоголь-центра», где прошли обыски, после чего Серебренникова возили на допрос в Следственный Комитет.

В этом же видео Троицкий рассказал, что прочел сценарий планируемого фильма и, как оказалось он не только о Викторе Цое, как сообщалось ранее, но и о Майке Науменко, создателе легендарной петербургской группы Зоопарк.