Артемий Троицкий раскрыл детали сценария фильма Кирилла Серебренникова о Викторе Цое
Там будет еще и... Майк! Но, теперь по порядку...
Музыкальный критик Артемий Троицкий раскрыл дополнительные подробности сюжета фильма «Лето» о Викторе Цое, который планирует этим летом снимать режиссер Кирилл Серебренников. В новом сюжете своего видеоблога Троицкий рассказал о своем взгляде на ситуацию, которая сложилась вокруг режиссера и его в «Гоголь-центра», где прошли обыски, после чего Серебренникова возили на допрос в Следственный Комитет.
В этом же видео Троицкий рассказал, что прочел сценарий планируемого фильма и, как оказалось он не только о Викторе Цое, как сообщалось ранее, но и о Майке Науменко, создателе легендарной петербургской группы Зоопарк.
«Такая, на мой взгляд, довольно надуманная, но весьма романтичная история о взаимоотношениях, о таком платоническом любовном треугольнике Цоя, Майка и „майковой“ жены Наташи. Я прочел сценарий, он симпатичный и, думаю, фильм будет тоже хороший. Там будут звучать прекрасные песни Михаила Науменко и Виктора Робертовича Цоя, и я выражаю надежду, что никакие обыски и наезды не помешают Кириллу Серебренникову, все-таки, взяться и снять этот фильм» — такими словами Артемий Троицкий закончил свое видео.