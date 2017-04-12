Баста запел. Балладный рок

Не думали, что на нашем сайте будет отдельная публикация про него. Но это видео — must see.

Баста записал новую песню — да, именно песню, а не рэп. И названа она глубокомысленно — «Сансара»*, а это одно из основных понятий в индийской философии.

Не хочется делать спойлер и писать о тех, кто принял участие в качестве приглашенных гостей, лучше просто посмотреть. Не глядя на заставку клипа, нужно сразу жать play. Ответ на «угадайку» — в самом низу страницы, после видео. Фотоколлаж на протяжении видео составлен из домашних архивов задействованных в съемках звезд.



Музыкальный обозреватель ИД «Коммерсант» Борис Барабанов в эфире программы Михаила Козырева на телеканале «Дождь», посвященной музыкальным трендам весны 2017 года, назвал песню «большим хитом и объединяющей духоподъемной вещью».

«Удивительно, что сделал ее человек, которого принято ассоциировать скорее с речитативом, нежели с мелодией или какими-то бомбическими припевами. И то, что это получилось у него — то что давно не получалось у музыкантов других стилей, которым это положено — это, конечно, чудо»

— прокомментировал «Сансару» Басты Барабанов.

Увидев клип, внимательные меломаны подметили, что идея трека и видеоряда в какой-то степени заимствованы у «God’s Gonna Cut You Down» («Однажды Бог остановит тебя») легендарного американского кантри-певца Джонни Кэша (Johnny Cash), назвав «Сансару» «очередной адаптацией для русского васи». В видео Кэша, также, снялись звезды музыкальной сцены и кино: Игги Поп, Кит Ричардс, Энтони Кидис, Джонни Депп, Вуди Харрельсон, Джэй-Зи, Крис Рок и многие другие. Впрочем, песня эта — народная американская.

В защиту новинки от Басты приводятся аргументы о том, что у песен разные смысловые нагрузки, да и «в обеих темах затронуты вечные темы, но разные». Однако эта работа Басты однозначно сбросит с пальмы первенства «Тает Лед» Грибов.

Песня и ее мелодия запоминаются с первого просмотра:

Когда меня не станет

я буду петь голосами

моих детей...

И голосами их детей

Нас просто меняют местами

таков закон Сансары

Круговорот людей...



На новом видео Басты вы увидели: Андрея Запорожца (SunSay, известного еще по 5`nizza), Александра Ф. Скляра, Сергея Бобунца, Диану Арбенину, казахстанского рэп-исполнителя и битмейкера Скриптонита и Анта из группы 25/17.

Прим.: Санса́ра или самса́ра (санскр. «блуждание, странствование») — круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой, одно из центральных понятий в индийских религиях — индуизме, буддизме, джайнизме и сикхизме. Душа, тонущая в «океане сансары», стремится к освобождению (мокше) и избавлению от результатов своих прошлых действий (кармы), которые являются частью «сети сансары». Каждая из религиозных традиций даёт свои интерпретации понятия сансары. В большинстве традиций и философских школ, сансара рассматривается как неблагоприятное положение, из которого необходимо выйти. Например, в философской школе адвайта-веданты индуизма, а также в некоторых направлениях буддизма, сансара рассматривается как результат невежества в понимании своего истинного «Я», невежества, под влиянием которого индивид, или душа, принимает временный и иллюзорный мир за реальность. При этом в буддизме не признаётся существование вечной души и через цикл сансары проходит временная сущность индивида.