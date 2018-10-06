Лучшее lyrics-видео, которое можно встретить на просторах сети

Его сделали на песню Imagine Dragons «Zero», которая вошла в саундтрек к новому анимационному фильму.

Lyrics-видео — видеоряд к песне, у которой нет клипа, с ее текстом. Распространенная практика, часто такое видео делают фэны групп. Иногда они появляются на официальных каналах музыкантов, и сделано такое видео по заказу или же постарались поклонники — не всегда известно. Но пример лучшего лирик-видео появлялся недавно на канале группы Imagine Dragons. Отличный креатив и исполнение видеоряда!

Это не «самоделка», а профессиональная работа — песня Imagine Dragons «Zero» вошла в саундтрек к анимационному фильму «Ральф против интернета» (Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2), производства Walt Disney Animation Studios. Полнометражный мультфильм выйдет на экраны 21 ноября 2018 года в форматах 3D, 2D и IMAX 3D.

Смотреть клип лучше со смартфона. Тогда вас не будет покидать ощущение, будто вы прочесываете интернет, и ваш мобильник сам кликает на страницы, пишет комменты, ставит лайки и так далее. Впрочем, и с ноутбука все будет выглядеть весьма забавно.

Полетели!