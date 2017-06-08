Внимание: песня, несмотря на то, что не является примитивной, вызывает сильное привыкание с первого прослушивания!

Британские электронщики Chase & Status представили видео на совместную песню с молодым инди-поп коллективом из Стокпорта Blossoms, чей дебютный альбом, получивший одноименное с группой название, стал одним из самых успешных релизов среди новичков.

Сами же Chase & Status за свою музыкальную карьеру с 2003 года выпустили три студийных альбома, кроме того, дуэт известен по сотрудничеству с Plan B, Cee Lo Green, Rihanna, Example and Tinie Tempah.