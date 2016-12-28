Сегодня день рождения Фёдора Чистякова, он же — «Дядя Фёдор», рок-музыкант, баянист и гитарист, лидер-основатель легендарной группы Ноль. Пока не юбилей — Федору сегодня 49.

Если кто потерял Чистякова из виду, то сообщаем, что Федор выступает и записывает альбомы. В апреле уходящего года вышел его новый сольник «Без дураков», который был встречен большинством критиков достаточно позитивно. Некоторые даже отметили, что по силе звучания и харизме эта работа стоит в одном ряду с творчеством Чистякова времен группы «Ноль».

В ноябре был представлен сборник перезаписанных хитов «Ноля», названный «Ноль+30», посвященный, как можно догадаться, юбилею выхода первого альбома группы.

В эти предновогодние дни самое время посмотреть мультяшное видео на песню «Человек и Кошка» из альбома «Песня о безответной любви к Родине» 1991 года. Не одно десятилетие клипу, а будто только что сделан. В роли писателя — российский режиссёр, аниматор, сценарист Святослав Ушаков, он не только снялся в видеоклипе, но и нарисовал эту кошку. Ушаков известен еще и как создатель клипа на песню «Хару Мамбуру» для группы «Ногу свело!», что и говорить — стиль чувствуется!

Да и текст песни — вечен. Потому, вряд ли найдется в России человек, которому история про «Человека и Кошку» была бы неизвестна, правда? Ведь даже наши самые юные читатели видели фильм «Стиляги», где прозвучала свинговая аранжировка этой песни в исполнении актера Сергея Гармаша с подтанцовкой кухарок.

Но сегодня предлагаем официальный анимационный видеоклип с настоящим писателем и рисованными персонажами.