Что послушать кроме (вместо) Монеточки и Гречки

Зачем хайпить вышеназванных, ведь так много новых, прекрасных поющих дев! Слушать и смотреть сейчас ►

Музыкант, лидер группы Церковь Детства, поэт и журналист из Ростова-на-Дону Денис Третьяков написал в своем Фейсбуке пост, которым мы хотим поделиться с любознательными меломанами, имеющими, говоря слоганом британского NME-радио, «жажду по музыке». К рекомендациям Третьякова стоит прислушаться, ведь, как гласит русская поговорка «Он варится в этой каше».

Итак, вот что стоит послушать, если Монеточка и Гречка не зашли, или весьма зашли, но, вспоминая строки песни Софии Ротару, вам «этого мало».

Выскажу мнение. Зачем хайпить Гречку и Монетку, когда сейчас столько новых, прекрасных поющих дев? Я всегда слушал женщин с большим удовольствием, чем мужчин. В мужиках мало романтики и зачастую много пафоса. Поэтому, собсно для меня, на первом месте всегда были: в акустике Юлия Теуникова, Светлана Оксова, в ритм-энд-блюзе Умка, в электроклэше Мария Любичева, в русской готике Рада, в Питере «Колибри» и т.д. Я не навязываю, просто у меня так. Вкусовой феминизм. Про западных певиц вообще молчу. Это отдельный разговор. И сейчас в России много волнующих женских имен и проектов, куда интереснее модной кашки и денежки: «Комсомольск», «Розовое гетто», «Деревянные киты», «Хадн Дадн», Dvanov, Glintshake, чудесный ростовский Aerofall, питерские «Фивы» и т.д.

Вот, например, Фивы:

Деревянные киты:

Тема Креста — Телефон:

Хадн Дадн — Сызрань:

ГШ (Glintshake) — Мой новый стиль:

Aerofall — Breathe So Better:

Dvanov — 1000:

Читатель вспомнил странных, в самом хорошем смысле слова, московских ребят (и девчонку):

AWOTT — necH9l wepcT9lHblx uMMurpaHtoB

Даже если все вышепересмотренное вас не вставило, вот видео и песня для обязательного прослушивания, которую напомнила вышеназванная певица Юлия Теуникова, это Pevitsa Poreva — Don`t Screw With Me. Жаль только, что за почти пару лет от «Поревой» не было видео с ее участием («В очках», как бы не в счет) , а вот крайнее:

И, наконец, украсим эту музыкальную девичью галерею упомянутой Третьяковым группой Комсомольск и их клипом «Где мы сейчас?». Это дебютное видео дуэта, вышедшее на этой неделе.