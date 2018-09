Клип Coldplay «Hymn For The Weekend» стал «миллиардником»

Видео преодолело порог в 1 000 000 000 просмотров.

Да, есть миллиард! «One billion!» как восторженно пишут в комментах поклонники. Это только в Ютьюб. Там видеоклип был представлен в январе 2016 года, то есть, миллиард он собрал за 2, 5 года. Не рекорд, но, мягко говоря, неплохо.

Подняться этому видео и песне помогло, конечно, и присутствие Beyoncé. И ее появление там не случайно. Фронтмен группы Крис Мартин не скрывал, что изначально идея песни имела конъюнктурную составляющую. Крис задумался о том, что неплохо бы иметь в арсенале трек для дискотек. В его воображении даже появился персонаж — парень, который тихо сидит в уголке клуба, но при этом заказывает для тех, кто ему понравится, коктейли — потому что он крут! Так, смеясь, Крис придумал мелодию и возникли слова «Drinks on me, drinks on me». Участникам группы заготовка понравилась, только вместо этих слов было предложено петь «drink from me» и возник персонаж-фантазия, некая ангельская личность, которая появляется в жизни главного персонажа. А позже уже возникла идея пригласить спеть Бейонсе, сыгравшую болливудскую звезду.

Клип снимали в октябре 2015 года и для кадров с группой были выбраны несколько индийских городов, в частности, Мумбаи, ранее известный как Бомбей. Сцены с Бейонсе снимались отдельно в студии, после чего они были оформлены экзотической компьютерной графикой. Режиссер Бен Мор выдержал ролик в стиле фестиваля красок Холи — кто не в курсе, это такой популярный ежегодный индуистский фестиваль весны. Участники праздника устраивают шествие, осыпая друг друга цветным порошком и поливая подкрашенной водой и грязью. Веселящиеся пьют особый напиток «тандай», содержащий небольшое количество марихуаны, но некоторые принимают и более действенные психотропные средства. Обрядность праздника содержит и оргиастические элементы. Холи также проводился в России, Белоруссии и на Украине, регулярно вызывая неодобрение у представителей русской православной церкви.

Помимо участников группы и Бейонсе, в клипе снялась популярная индийская актриса Сонам Капур (Sonam Kapoor). Ее можно увидеть в конце клипа, когда она бежит по заброшенному, поросшему травой дому в цветном сари и, останавливаясь у окна, подбрасывает цветочные лепестки в воздух.

Песня вошла в седьмой студийный альбом британцев «Head Full of Dreams» 2015 года.