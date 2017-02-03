День, когда умерла музыка (видео)

3 февраля 1959 года в авиакатастрофе погибли три американских рок-музыканта: Бадди Холли (Buddy Holly), Ричи Валенс (Ritchie Valens) и Биг Боппер (The Big Bopper). В 1971 году певец Дон Маклин (Don McLean) назвал эту трагедию «Днём, когда умерла музыка», написав о ней песню «American Pie» — одну из ярчайших композиций музыкального и культурного наследия Америки.

У песни весьма загадочный текст, который давно является предметом многочисленных споров и обсуждений. В момент выхода песни, многие американские радиостанции посвятили полноценные шоу с дебатами и обсуждением текста композиции, и даже выпускали печатные интерпретации!

Сам же автор никогда не раскрывал всего смысла песни — «Она вне анализа. Это — поэзия». Единственное он подтвердил, что впервые узнал о смерти Бадди Холли раскладывая газеты, которые он должен был развести утром 3 февраля 1959 года об этом и строчка «Февраль бросал меня в дрожь / с каждой прочитанной мной газетой».

Кстати название «American Pie» не имеет никакого отношения к пирогу — pie это просто обращение к девушке (как и у Beatles «Honey pie») такое же как sweety, honey и т.д.

Бадди Холли — один из первопроходцев рок-н-ролла, инноватор. Его творчество сильнейшим образом повлияло на всё развитие рок-музыки начиная от Beatles, Beach Boys, Rolling Stones, Боба Дилана и так далее. И это несмотря на то, что при жизни у Бадди Холли вышло только три студийных альбома.