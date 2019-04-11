«Добро пожаловать в этот прекрасный мир» с Васей Обломовым. Новое видео.

Песня войдет в новый альбом, релиз которого назначен на 19 апреля.

Музыкант Вася Обломов снял клип на песню «Добро пожаловать». Трек был представлен еще осенью с lyric-видео.

«Текст ее полон мрака нынешней российской действительности и отчасти является реакцией на множество дел, которые заведены на интернет-пользователей РФ за их посты, репосты и лайки». — так охаректиризовал его автор канала «Свали Сегодня» на Яндекс Дзен. «Летом прошлого года я, начитавшись статей о ситуации в стране, решил, что пора уже не стесняться в выражениях. Многим кажется, что Вася Обломов — это что-то веселое и прикольное. Но жизнь не анекдот, иногда надо называть вещи своими именами, говорить прямо. Я понимаю, что если погружаться в ужас, который происходит вокруг, многим станет страшно, печально, одиноко и не смешно. Но это тот случай, когда мы не шутим, у нас другие задачи». — рассказал недавно Вася о появлении идеи песни «Новой Газете».

Кто слышал ранние работы Васи «Обломова» Гончарова в его группе начала нулевых Чебоза, могут заметить, что трек «Добро пожаловать» по своему саунду напоминает ранее творчество музыканта.

Песня «Добро пожаловать (в этот прекрасный мир)» вошла в новый альбом 2019 года с почти одноименным названием — «Этот прекрасный мир», он увидит свет 19 апреля.

Новая студийная работа включает в себя 13 треков, среди которых уже преставленные в Ютьюб «Город-Зад» и «Жизнь налаживается». Одна из песен — «Жизнь сложная», записана с Андреем Макаревичем.

Василий рассказал нашему порталу, что действительно побрил голову на съемках видео.

В главной роли снялся актёр театра и кино, театральный режиссёр и педагог Михаил Горевой.





Две цитаты из с lyric-видео, не вошедшие в текст песни:

√ Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм.

√ Если свобода вообще что-то значит, то это право другим говорить то, что они не хотят слышать.