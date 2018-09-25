«Против чего мне протестовать, я всем доволен». Дудь приехал в деревню к Кинчеву

 

25 сентября 2018 года

Они поговорили в беседке в деревне у музыканта, где Кинчев сейчас живет.

Блогер Юрий Дудь встретился с лидером группы Алиса Константином Кинчевым. Они поговорили, сидя в беседке в деревне у музыканта, где КК сейчас живет — в 160 км от Петербурга.

О чем они говорили в этом интервью?

  • каково быть рок-звездой на пенсии;
  • первая тату в 11 лет;
  • первая рок-пластинка Кинчева;
  • наркота в СССР, что употреблял Кинчев;
  • почему Игорь Чумычкин вышел в окно;
  • чем нынешнее государство отличается от того, что было при Ельцине;
  • инфаркт и как спасли;
  • как именно вера поборола наркоту;
  • поездка в Иерусалим;
  • пьяные концерты;
  • дочь Кинчева;
  • «Америка хочет Россию уничтожить»;
  • как Ельцин сделал «козу» по просьбе Кинчева;
  • участие в обороне Белого дома;
  • «Мне Путин надоел». Но сколько хочет пусть сидит;
  • за кого Кинчев болеет;
  • отношение к Патриарху? И гомосексуализму. И фашизму;
  • о Макаревиче, Шевчуке, Боно, Уотерсе;
  • об оскорблении чувств верующих;
  • «люди говорят, что у меня православие головного мозга»;
  • как делать самогон;
  • сколько 59-летний Кинчев жмет от груди;
  • три главные песни в истории русского рока;


В ходе разговора прошел тур по деревенскому участку Кинчева.

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