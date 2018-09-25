«Против чего мне протестовать, я всем доволен». Дудь приехал в деревню к Кинчеву
Они поговорили в беседке в деревне у музыканта, где Кинчев сейчас живет.
Блогер Юрий Дудь встретился с лидером группы Алиса Константином Кинчевым. Они поговорили, сидя в беседке в деревне у музыканта, где КК сейчас живет — в 160 км от Петербурга.
О чем они говорили в этом интервью?
- каково быть рок-звездой на пенсии;
- первая тату в 11 лет;
- первая рок-пластинка Кинчева;
- наркота в СССР, что употреблял Кинчев;
- почему Игорь Чумычкин вышел в окно;
- чем нынешнее государство отличается от того, что было при Ельцине;
- инфаркт и как спасли;
- как именно вера поборола наркоту;
- поездка в Иерусалим;
- пьяные концерты;
- дочь Кинчева;
- «Америка хочет Россию уничтожить»;
- как Ельцин сделал «козу» по просьбе Кинчева;
- участие в обороне Белого дома;
- «Мне Путин надоел». Но сколько хочет пусть сидит;
- за кого Кинчев болеет;
- отношение к Патриарху? И гомосексуализму. И фашизму;
- о Макаревиче, Шевчуке, Боно, Уотерсе;
- об оскорблении чувств верующих;
- «люди говорят, что у меня православие головного мозга»;
- как делать самогон;
- сколько 59-летний Кинчев жмет от груди;
- три главные песни в истории русского рока;
В ходе разговора прошел тур по деревенскому участку Кинчева.