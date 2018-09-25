«Против чего мне протестовать, я всем доволен». Дудь приехал в деревню к Кинчеву

Они поговорили в беседке в деревне у музыканта, где Кинчев сейчас живет.

Блогер Юрий Дудь встретился с лидером группы Алиса Константином Кинчевым. Они поговорили, сидя в беседке в деревне у музыканта, где КК сейчас живет — в 160 км от Петербурга.

О чем они говорили в этом интервью?

каково быть рок-звездой на пенсии;

первая тату в 11 лет;

первая рок-пластинка Кинчева;

наркота в СССР, что употреблял Кинчев;

почему Игорь Чумычкин вышел в окно;

чем нынешнее государство отличается от того, что было при Ельцине;

инфаркт и как спасли;

как именно вера поборола наркоту;

поездка в Иерусалим;

пьяные концерты;

дочь Кинчева;

«Америка хочет Россию уничтожить»;

как Ельцин сделал «козу» по просьбе Кинчева;

участие в обороне Белого дома;

«Мне Путин надоел». Но сколько хочет пусть сидит;

за кого Кинчев болеет;

отношение к Патриарху? И гомосексуализму. И фашизму;

о Макаревиче, Шевчуке, Боно, Уотерсе;

об оскорблении чувств верующих;

«люди говорят, что у меня православие головного мозга»;

как делать самогон;

сколько 59-летний Кинчев жмет от груди;

три главные песни в истории русского рока;



В ходе разговора прошел тур по деревенскому участку Кинчева.