Федор Чистяков посвятил песню безвременно ушедшим

...и, в частности, Александру Башлачёву.

Федор Чистяков, тот самый, известный в 90-е своими бомбическими творениями в группе Ноль, записал новую песню с названием «Сорвало башню». Она словно возвращает нам музыку того самого «Дяди Федора», как называли его в годы былой популярности за любовь к ношению тельняжки. Интересно понаблюдать за процессом записи песни и экспериментах музыкантов со звуком в студии, видео об этом есть на том же канале (см. ниже) под названием «Сорвало Башню — Масоны изобретают рок-н-ролл».

О мотивах написания песни музыкант рассказал «Новой газете»:

«Никто не знает, что было причиной самоубийства Башлачёва. Но в разное время с небольшим разрывом мы были с ним на одной и той же даче с очень плохой репутацией. И я собственными ушами слышал: „Сашенька тоже вот так гулял тут, а потом вылетел из окна“. Спустя год или два я и сам дошел до такого же состояния. В песне я от первого лица описываю ощущения человека, который стоит у окна и собирается прыгнуть. Я подошел к этой грани очень близко, я тоже пережил эти чувства».

Чистяков вспомнил те времена, когда многим рок-н-ролльщикам в конце 80-х — начале 90-х годов «снесло крышу» с появлением возможности зарабатывать своей музыкой деньги:

«Мы живем в мире, где все продается и все покупается, мы тоже продаемся и покупаемся, вопрос в том, как это делать. Но это сейчас. А тогда у нас не было иммунитета к таким отношениям, мы не могли с этим жить. Башлачёв был человеком того времени. И его судьба — как сценарий фильма, в котором герой должен погибнуть, это абсолютно логично с точки зрения сюжета, с точки зрения той эпохи».

Напомним, что еще в 90-х Федор стал христианином и Свидетелем Иеговы, коим остается по сей день. Это та самая организация, что была совсем недавно запрещена Верховным судом РФ как «экстремистская».