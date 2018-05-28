Фильм «Сергей Шнуров. Экспонат. Полная версия» длиной более часа (видео)

Много неожиданных нелицепритяных откровений от бывших участников группы, много бекстейджа, разные истории от друзей Шнура и тех, кто с ним работает.

Видео рассказывает о первых днях группы Ленинград, творческом пути и истории успеха.

«Когда вышел „Экспронат“ никто даже в принципе не предполагал, что может быть какой-то такой ажиотаж, эти просмотры, которые набегали-набегали (сейчас более 126 млн). И даже сам Серёга, человек с железными нервами — но я впервые увидела в его глазах легкую растерянность. Почему это, что случилось? Я объясняю это только одним: У Сергея Владимировича Шнурова какой-то контракт с дьяволом, скорее всего. Больше это ничем не объяснить». Анна Пармас, режиссёр семи клипов Ленинграда — «Экспонат», «В Питере — пить», «Сиськи» и других.

В фильме уделено отдельное место семейным отношениям Шнурова и его жены Матильды, брак с которой был недавно разорван, супруги сообщили о разводе 25 мая.

Небольшая проблема фильма — в плохом качестве видео некоторых фрагментов, и становится сложным разобрать слова, тем более, что многие участники фильма имеют не лучшую дикцию.

Производство компании «Красный Квадрат».

Смотрите фильм «Сергей Шнуров. Экспонат. Полная версия»: