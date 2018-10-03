Выбор редакции в качестве протеста пасмурным осенним дням!

Flight Facilities — дуэт известных австралийских ди-джеев Hugo Gruzman и James Lyell. Эту песню они записали вместе с германским музыкантом, певцом, битбоксером и актером-комиком Reggie Watts.

Трек можно найти на дебютном студийнике Flight Facilities «Down To Earth», вышедшем в октябре 2014 года. Пластинка заняла третье место в чарте ARIA — австралийской ассоциации рекорд-компаний, по итогам года получив от нее «золото».

Возможно, многим знаком трек этого проекта «Crave you» feat. Giselle, на этот момент набравший более 31 млн. просмотров.

Один из недавних клипов дуэта — Need You feat. NÏKA