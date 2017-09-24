Гребенщиков исполнил «Время на....ся» в эфире НТВ

В ночь на воскресенье на канале НТВ в «Квартирнике у Маргулиса» был показан концерт группы Аквариум.

Среди прочих песен прозвучала и недавно написанная «Время нае...ться» (напиться). Хозяин квартирника Евгений Маргулис перед исполнением песни гостем выразил надежду, что ее покажут по телевизору. Лексика, запрещенная на ТВ, была не «запикана», а аккуратно вырезана (в том числе слово «хер»).

Песня была написана в июле и видео с ее исполнением лидер Аквариума Борис Гребенщиков выложил на ютьюбе, после чего ролик набрал много просмотров и стал широкоизвестным, пусть и в узких кругах. Исполнителя на нем почти не видно — БГ сидит практически в темноте. Таким образом, телеверсия НТВ стала первым профессиональным и зрелищным видео на «Время на....ся».

Помимо нее в сети есть съемка, сделанная зрителем, где послушать концертное исполнение можно без цензурирования.

К слову, в эту программу не там давно была приглашена и группа «Машина времени», лидер которой после концертов на Украине мог появиться на НТВ лишь в выпусках новостей. Похоже, всему приходит свое время. Время на.....