Илья Лагутенко предложил попробовать «Лето без интернета»

Для новой песни группа Мумий Тролль сняла видео. Трек войдет в готовящийся альбом, дата релиза еще неизвестна

Группа Мумий Тролль записала новую песню и сняла на нее видео. Песня, что называется, в тему — «Лето без интернета», пропагандирует вечные ценности и отказ от девайсов в пользу активного и романтического отдыха. Многим песня не зашла и показалась слишком примитивной. Однако, в комментариях под видео с ними спорят те, кто понял прелесть трека, от которго веет летней легкостью и позитивом.

Песня войдет в новый альбом, дата релиза еще неизвестна. Вот что рассказал о выходе клипа и грядущем альбоме сам Илья Лагутенко: