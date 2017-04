Jamiroquai наконец-то представили альбом

Джей Кей выпустил-таки новую пластинку, первую за 7 лет молчания.

Нынешняя молодежь уже и забывать группу стала: «когда я спрашиваю у кого-либо из знакомых, как им группа Jamiroquai, они невнятно мычат и мотают головой, делая вид, что впервые о такой слышат» — правдиво пишет сайт поклонников группы в России jamiroquai.ru.

Релиз состоялся 31 марта, потому, кто пропустил событие, а 1 апреля не поверил, заявляем правдиво — новый Jamiroquai вышел его можно купить/скачать/слушать на «Яндекс. Музыке». Альбом Jamiroquai 2017 года носит название «Automaton». Российская версия журнала назвала его «отчаянно попсовым», а саунд — «лакированным», оценив работу как «настоящую оду современному танцевальному барному формату». Но вышедший релиз — удачнейший саундтрек к наступившей весне.

В планах Джей Кея тур в поддержку пластинки, который начнется 25 мая и пройдет по Европе и Азии. Jamiroquai выступят где угодно — в том числе в Южной Корее, Греции, Голландии и Чехии. России в гастрольном списке на 2017 год нет.

Трек-лист альбома «Automaton» включает в себя 12 треков + 1 бонусный трек «Nice and spicy» из японского варианта издания.

1. Shake it On

2. Automaton

3. Cloud 9

4. Superfresh

5. Hot Property

6. Something About You

7. Summer Girl

8. Nights Out in the Jungle

9. Dr Buzz

10. We Can do It

11. Vitamin

12. Carla

13. Nice and spicy