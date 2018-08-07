Как Кинчев поклонникам на Нашествии «фигу» показал

Лидер группы Алиса Константин Кинчев запретил показывать свой концерт в интернет-трансляции Нашествия 2018. Немного подробностей и мнения поклонников.

Суть: На популярном развлекательном веб-портале и коллективном блог Рунете «ЯПлакалъ» появилось интересное обсуждение. В ходе онлайн-трансляции фестиваля Нашествие, выступление группы Алиса было блокировано для просмотра по просьбе лидера группы Константина Кинчева. Подробности обсуждения читайте на самом портале, а ниже представлен полный текст поста топискстартера.

Что вы думаете об этом?

Буду краток: бабло таки в очередной раз, похоже, победило добро.

Очень жаль. Очень. Не ожидал такого. Тем более от «Алисы».

Надпись на скане: К сожалению, группа Алиса не дала разрешение на онлайн-трансляцию выступления

Я честно заплатил за онлайн-трансляцию «Нашего радио», смотрел её с удовольствием и ждал выступления «Алисы». До Кинчева и компании честно отыграли все предыдущие коллективы. В том числе и монстры типа «Пикника».

А потом получил вот такое сообщение...

Бог тебе судья, Костя, но когда тебе всем миром скидывались на лечение и когда собирали на альбом на краудфантинге на «planeta.ru», это был глас народа. Так что же ты этот самый народ-то через хер так кинул, отыграв на концерте, но запретив транслировать слушателям?

Неужели копеек не хватает?

Моя этого не понимать...