Каста — «Скрепы». Несуществующий клип (смотреть)
Не видеоклип, а «видеозадник» группы Каста на трек «Скрепы». Эксклюзив!
Шым из Касты представил видео на песню «Скрепы» из недавно вышедшего альбома группы по названием «Четырехглавый орёт». Впервые этот видеоряд был показан в программе «Кактус» на YouTube-канале «Навальный Live» .
Вот что рассказал об этом в эфире Шым:
«Этот видеоряд — не видеоклип, это «видеозадник» для наших выступлений, такая тематическая подложка. Она эксклюзивна, это нигде не опубликовано и этого никто не видел, кроме Касты и нашего менеджмента».
Но сразу после прямого эфира «задник» на «Скрепы» появился в сети. Он был вырезан из эфира, а логотип «Кактуса» замазан.
Внимание – смотреть в отсутствии детей и лиц, не приемлющих т.н «ненормативную лексику» и сленг.