Не видеоклип, а «видеозадник» группы Каста на трек «Скрепы». Эксклюзив!

Шым из Касты представил видео на песню «Скрепы» из недавно вышедшего альбома группы по названием «Четырехглавый орёт». Впервые этот видеоряд был показан в программе «Кактус» на YouTube-канале «Навальный Live» .

Вот что рассказал об этом в эфире Шым:

«Этот видеоряд — не видеоклип, это «видеозадник» для наших выступлений, такая тематическая подложка. Она эксклюзивна, это нигде не опубликовано и этого никто не видел, кроме Касты и нашего менеджмента».

Но сразу после прямого эфира «задник» на «Скрепы» появился в сети. Он был вырезан из эфира, а логотип «Кактуса» замазан.

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